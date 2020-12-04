İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Milletvekili maaşları ne kadar? Aralık 2020

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Milletvekili maaşları ne kadar? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 4 Aralık Cuma 15:11 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 15:11
Milletvekili maaşları ne kadar? Aralık 2020
Takip Et:

2020 yılında milletvekili maaşları asgari ücretin tam 11 katıdır. Avrupa ülkelerine bakıldığında bu fark ülkemizde oldukça fazladır. Avrupa’da en yüksek milletvekili maaşı veren ülke İtalya’dır. Milletvekilleri ülkede halkın temsilcisi olup halk ve devlet arasında bağlantı sağlamaktadır.

Milletvekilleri kimlerdir?

Milletvekili ülkemizde halkı temsil eden kişilerdir. Ülkemizde 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekillerinin taşımaları gereken özellikler?

Milletvekilleri halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını ön planda tutmalıdır.

Rüşvet ve yüz kızartıcı herhangi bir suçun olmaması gerekmektedir.

Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Vatandaş ile iç içe olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

TBMM’de seçilen yurttaş olarak bulundukları bölgede hizmet vermelidir.

Vatandaşın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Ülkemizde milletvekili olunması için istenen şartlar şunlardır;

  • T. C. Vatandaşı olunmalı,
  • 18 yaşından büyük olunmalı,
  • En az ilköğretim mezunu olunmalı,
  • Askerlik engelinin olmaması,
  • Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,
  • Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması gerekmektedir.

Milletvekillerinin emek verme saatleri nasıldır?

Milletvekillerinin herhangi bir mesai saati bulunmaz. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın görev yapmaktadırlar. Ayrıca mecliste aralıksız birkaç gün görüşme yapılabilir ve bu gibi durumlarda mesai durumu söz konusu değildir.

Milletvekili maaşlarının hesaplamaları hangi kanunda açıklanmaktadır?

5510 sayılı 43. Maddesine göre yapılan zamlar sonucunda milletvekili maaşlarının hesaplanması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekillerinin emekli olmaları durumunda alacakları maaş kanunca belirtilmiştir.

Milletvekili maaşları ne kadar artış göstermiştir?

Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL olmuştur.

Bakan maaşları ne kadar belirlenmiştir?

2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı maaş ne kadar?

Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak açıklandı.

Milletvekilleri nasıl emekli olur?

Milletvekilleri etken olarak en az 2 yıl süre görev yapmaları halinde borçlanma yoluyla emekli olabilirler. 5.600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri belirlenen yaş sınırını tamamlamaları halinde emekli olabilir. Milletvekillerinin emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşının %45’i olarak belirlenmiştir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadar?

2019 yılında emekli milletvekilleri 13.410 TL maaş alıyordu. Buna göre geçen sene Cumhurbaşkanı emekli maaşı 32.500 TL’dir. 2020 yılında ise emekli milletvekili maaşı 15.000 TL olarak açıklanmıştır.

2020 zamlı milletvekili maaşları ne kadar?

2020 yılında yapılan zamla birlikte milletvekili maaşları 25 TL olarak belirlenmiştir. Ancak milletvekilleri için belirlenen zam oranı 4+4 ve 3+3 olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 04.12.2020 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZamMaaşMilletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Popüler Haberler

Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ocak 2020 kiralara ne kadar zam yapılacak? Aralık 2019 Enflasyon rakamlarına göre Ocak 2020 Kira artış oranı belli oldu!
EBA TV internetten canlı yayın izleme adres ve giriş bilgileri
Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil projesinde son durum ne?
Ziraat Bankası enflasyon endeksli konut kredisi kampanyası ile konut kredisi faizi hesaplama
Sınıf ve tertibat bekliyor ifadesi ne anlama geliyor?
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.