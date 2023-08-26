İş arayanlar dikkat! Kültür Bakanlığı büro personeli alımı başlıyor: İşte başvuru şartları

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KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMİZLİK, GÜVENLİK VE BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU SÜRÜYOR 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 3 farklı pozisyon için işe alım evrakları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SÜRÜYOR.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan personel alım dosyaları e-devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Bakanlığın ilanına baktığımızda Bakanlıkta görev yapacak büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacağını görüyoruz. Başvuru koşulları nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak? Başvuru detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bu pozisyonlara başvuran adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Vatandaşlıktan mahrum edilmeyen,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devlet güvenliğine karşı suçlar, hatta kasıtlı suçlar, anayasal düzene ve onun işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezası dolandırıcılık, hizmet dolandırıcılığı, suç teşkil eden davranış veya kaçakçılık yoluyla mülkün aklanması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak bir akıl hastalığının bulunmaması.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BÜRO PERSONELİ (ANK-BÜRO) ANKARA 1

Yükseköğretim kurumlarında yükseköğretim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisadi, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı eşdeğer niteliklere sahip eğitim kurumlarından mezun olmak,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu KPSSP3 puan kategorisinden en az 60 ve üzeri puan almak koşuluyla en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen disiplin ve fakülteden mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihinde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Görevlerinizi yerine getirmenize engel olabilecek hastalık veya benzeri bir rahatsızlığınızın bulunmaması,

İş Başvurusu yapılacak şehir: Ankara İş kontenjanı 1 kişiliktir.

BÜRO PERSONELİ (İST-BÜRO) İSTANBUL 5

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu KPSSP3 puan kategorisinden en az 60 ve üzeri puan almak koşuluyla en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen disiplin ve fakülteden mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihinde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Görevlerinizi yerine getirmenize engel olabilecek hastalık veya benzeri bir rahatsızlığınızın bulunmaması,

İş Başvurusu yapılacak şehir: İstanbul İş kontenjanı 5 kişiliktir..

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (ANK-KGGE) ANKARA 15

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son başvuru tarihine kadar silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6 Ekim 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Faaliyetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlardan yararlanmak,

Erkek adaylar için boy 170 cm'den az olmamalı ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamından sonra kilo 15'ten fazla veya 13'ten az olmamalıdır (örn. boy 170 cm ise minimum ağırlık maksimum 70+15'tir). =85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır.)

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

İş Başvurusu yapılacak şehir: Ankara İş kontenjanı 15 kişiliktir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (İST-KGGE) İSTANBUL 15

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son başvuru tarihine kadar silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6 Ekim 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Faaliyetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlardan yararlanmak,

Erkek adaylar için boy 170 cm'den az olmamalı ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamından sonra kilo 15'ten fazla veya 13'ten az olmamalıdır (örn. boy 170 cm ise minimum ağırlık maksimum 70+15'tir). =85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır.)

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

İş Başvurusu yapılacak şehir: İstanbul İş kontenjanı 15 kişiliktir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN (ANK-KGGK) ANKARA 5

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son başvuru tarihine kadar silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6 Ekim 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Faaliyetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlardan yararlanmak,

Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (eDevletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

İş Başvurusu yapılacak şehir: İstanbul İş kontenjanı 5 kişiliktir.

DESTEK PERSONELİ ERKEK (ANK-TMZE ) ANKARA 13

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

İş Başvurusu yapılacak şehir: Ankara İş kontenjanı 13 kişiliktir.

DESTEK PERSONELİ HAVUZ (ANK-TMZH ) ANKARA 3

Bu pozisyon için 3 sözleşmeli personel alınacaktır.

Havuz, çevre, iç ve dış temizlik işleri için bu pozisyonda görev alacak personel alınacaktır.

Başvuru sahipleri için aranan koşullar:

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

İşin yapılabilmesi ve havuz kimyasalları ile çalışılabilmesi için gerekli fiziki ve fiziki özelliklere sahip olmak ve görevini yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir rahatsızlığı bulunmamak,

En az fiilen 30 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi”, “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” veya “9129.01 Havuz Görevlisi”, “9129.03 Havuz Suyu Operatörü” meslek kodlarında çalıştığını e- devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

İş Başvurusu yapılacak şehir: Ankara İş kontenjanı 3 kişiliktir.

DESTEK PERSONELİ ERKEK (İST-TMZE) İSTANBUL 15

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

İş Başvurusu yapılacak şehir: İstanbul İş kontenjanı 15 kişiliktir.

DESTEK PERSONELİ KADIN (ANK-TMZK ) ANKARA 4

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece kadın adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

İş Başvurusu yapılacak şehir: Ankara İş Kontenjanı 4 kişiliktir.

DESTEK PERSONELİ KADIN (İST-TMZK) İSTANBUL 5

Lise veya dengi okullardan mezun,

2022 yılında yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) KPSS Personel Seçme sınavı (B) grubu için KPSSP94 puan kategorisinden en az 60 puan ve üzeri puan almaları koşuluyla, en yüksek puandan başlayarak aday sıralamasına göre işe alınan sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Bu pozisyon için sadece kadın adaylar başvuru yapabilirler,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” “9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

İş Başvurusu yapılacak şehir: İstanbul iş kontenjanı 5 kişiliktir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 28 Ağustos "https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-alim" üzerinden alınmaya devam edecek.