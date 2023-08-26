PTT personel alımı için beklenen duyuru geldi! Az önce resmen açıklandı

PTT personel alımına ilişkin son dakika açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamanın içeriğinde PTT personeli alımına ilişkin bir haber de yer aldı.

Toplu sözleşme görüşmeleri dün gece tamamlandı. Toplu sözleşme, ücret artışı kararı alınamadan sona erdi ve ücret artış tutarı hakem heyetine bırakıldı. Anlaşmalar Komitesi, 2024 ve 2025 yılları için memur maaşlarına yapılacak artış miktarını belirlemek üzere 31 Ağustos 2023'te yeniden toplanacak.

Toplu sözleşme ile ilgili açıklamalar başlamadan önce PTT çalışanlarının resmi sendikası Birlik Haber Sen, taleplerini sıralayan bir açıklama yaptı.

Talep listesine bakıldığında, PTT'ye personel alımı talebinin de olması, altı yıldır duyuru yapmayı bekleyen adayları sevindiren bir haber olmuştu. Adayları sevindiren bu haberin etkisi uzun sürmedi.

Her KİK toplantısına katılan ve her toplu pazarlık oturumunda eleman alacağını söyleyen sendika, bu kez eli boş dönmek zorunda kaldı. Birlik Haber-Sen'in başkanı Ömer Budak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sendikanın birçok başarıya imza attığını belirterek, kazanım durumlarını şöyle sıraladı:





PERSONEL ALIMI YOK

Geçmişi gören binlerce aday, işe alımın PTT'de yapılmasını bekliyordu ancak bu konunun dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Hatta 31 Ağustos Açık Tahkim Kurulu toplantısında çağrılan iş için herhangi bir alım gerçekleşmedi.