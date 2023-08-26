Sosyal yardım alanlar hemen kontrol etsin! e-Devlet'e bakmanız gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün Twitter hesabından aile destek programının devamına karar verildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, paylaşımında “Türkiye Aile Destek Programı'nı bu yıl da sürdürme kararı aldık. Verilen takvime göre söz konusu ödemeler 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara aktarılacak" dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI MI?

Aile Destek Programı ödeme tutarları henüz güncellenmemiştir.





EVDE BAKIM MAAŞINA YENİ ZAM

Emekliler ve asgari ücretlilerin maaşlarının artmasının ardından sosyal yardım ödemelerinde de artış bekleniyor. Bu koşullar altında sosyal yardımdan yararlanan 2,4 milyon kişinin gözü ve kulağı ücret artışlarına çevrildi.

Öte yandan yararlanıcılar, doğalgaz ve elektrik tüketim destekleriyle ilgili sosyal yardım ödemelerini artık e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Çeşitli kurumlar tarafından PTT AŞ aracılığıyla yapılan ödemeler, PTT işyerleriyle iletişime geçmeyi gerektirmiyor ancak hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketimine ilişkin sübvansiyon ve sosyal yardım ödemelerini e-devlet üzerinden alabiliyor.