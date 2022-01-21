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Emekliye 2.500 TL müjdesi! Bu şartlara uygunsanız promosyon alabilirsiniz

Ekonomik zorluk yaşayan emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi! Emekliye 2.500 TL müjdesi verildi. Belirlenen şartlara uygunsanız promosyonlardan faydalanmanız mümkün. Haberimizde emekli maaş müşterisi olan kişilere verilen promosyon hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

21 Ocak 2022 Cuma 14:23
Emekliye 2.500 TL müjdesi! Bu şartlara uygunsanız promosyon alabilirsiniz
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Emeklilere 2.500 TL müjdesi! Anında hesabınızda olacak parayı almanız için tek şart emekli olmanız.

Zorlu pandemi sürecinde bankalar müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Emekli maaş müşterisi olan kişiler, banka şartlarına uygunsa yüksek limitte promosyon alabilir. Emekliler için minimum 625 TL emekli promosyonu veriliyor. Bu parayı almak için bankaya gidip maaş taşıması yapmalısınız. Maaşınızı 3 sene o bankadan alma şartı da bulunmaktadır.

Bu kampanyayı, kamu bankası, katılım bankası ve özel bankalar da yapmaktadır. Normal verilen emekli promosyonları haricinde bazı özel bankalar da emeklilere, bankalarını önerirlerse ek promosyon veriyor. Promosyonlar geri ödemesizdir. 2500 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.

Yapı kredi en az 2.500 TL emekli maaşı olan kişilere 1.500 TL promosyon veriyor. Yapılması gereken tek şey emekli maaşının bu bankaya taşınmasıdır. 2.500 TL altında maaşı olan kişilere ise 1.250 TL veriliyor.

Denizbank, İş Bankası, QNB Finansbank maksimum 1.000 TL’ye kadar emekli promosyonu veriyor. Denizbank, emekli bir arkadaşı ya da akrabasını getirenlere de 100 TL veriyor.

Akbank emekli promosyon

Akbank tarafından emeklilere maaş müşterisi olmak şartıyla 3 senelik taahhütname vermeleri durumunda promosyon veriliyor. Promosyon miktarı SGK tarafından sağlanan maaş ödemesine göre artıyor ya da azalıyor. Emekliler için özel olarak ödenen promosyon:

  • Maaşı 1.500 TL civarında olan kişilere verilen ödeme 850 TL
  • Maaşı 1.500-2.500 TL arasında olan kişilere verilen ödeme 1050 TL
  • Maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan kişilere verilen ödemde 1.250 TL

Son Güncelleme: 21.01.2022 14:23
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EmekliPromosyon2.500 TL
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