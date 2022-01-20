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Ehli kitap nedir, ehli kitap kimlerdir ?

Ehli kitap ne demektir ve ehli kitap kimlerdir soruları merak konusu oldu. Müslümanlar ehli kitap nedir sorusunu araştırmaya başladı.

20 Ocak 2022 Perşembe 23:30
Ehli kitap nedir, ehli kitap kimlerdir ?
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Ehli kitap Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara inanan kişilere verilen addır. Kur’an- Kerim’de ehli kitap kelimesi genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılmıştır. Aynı zamanda diğer peygamberlere indirilen kitaplara inan kişiler içinde bu ifade kullanılmaktadır.

Kur’an’da ehli kitap kelimesinin Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılmasının temelinde ise bu iki dine mensup kişilerin eksiklerine rağmen Allah, peygamber, ahiret ve kitap inançlarını kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu kelimenin geçtiği ayetlerde onların içerisinde övgüye layık kişilerin olduğu gibi kafirlerinde olduğunu, söz konusu kafirlerin Allah’ın ayetlerini inkar ettikleri ve hakla batılı karıştırdıkları, peygamberleri öldürdükleri, Müslümanları küfre döndürmek istedikleri ile Tevrat ve İncil’de yer alan hükümleri gerektiği gibi yerine getirmedikleri belirtilmiştir.

Kur’an ehli kitabı ise Allah’a kulluğa, O’na ortak koşmaya çağırmakta, Müslümanlara da onları aralarına davet etmeyi tavsiye edilmesi gerektiğini vurgular.


Son Güncelleme: 20.01.2022 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Ehli Kitapİslam
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