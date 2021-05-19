Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Mayıs 2021 Çarşamba indirim fırsatları
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19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM aktüel ürünlerinin 17 Mayıs günü katalogları yayınlandı. 17 Mayıs itibariyle birçok ürün uygun fiyata satılacak.
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