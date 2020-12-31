2021 Rakı fiyatları ne kadar? Güncel rakı markaları ve fiyatları

Türkiye’de en çok tüketilen alkol ürünlerinden bir tanesi de rakı. Rakının 2021 senesinde ne kadar olacağı da belli oldu. Vergi oranı oldukça yüksek olan alkol ürünlerinden, yaklaşık yüzde 75 vergi alınıyor. Bu da alkol ürünlerinin fiyatının oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de, vatandaşın sıklıkla tercih ettiği rakı. Rakıda da vergi oranı bir hayli yüksek. Yüzde 75 seviyesinde vergi alınan rakının fiyatları, iyice artmış durumda. En çok tercih edilen rakılardan biri olan Yeni Rakı’nın fiyatı 77-310 TL arasında değişmektedir. Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz rakı 79 TL. İşte her markanın rakı fiyatları...

2021 rakı ücretleri

Yeni Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Yeni Rakı- 77 lira

50’lik Yeni Rakı- 109 lira

70’lik Yeni Rakı- 152 lira 50 kuruş

100’lük Yeni Rakı- 208 lira

150’lik Yeni Rakı- 310 lira

35’lik Yeni Rakı Yeni Seri- 85 lira

50’lik Yeni Rakı Yeni Seri- 116 lira

70’lik Yeni Rakı Yeni Seri- 163 lira

100’lük Yeni Rakı Yeni Seri- 216 lira 50 kuruş

35’lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı- 93 lira

70’lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı- 179 lira

35’lik Yeni Rakı Ala- 99 lira

70’lik Yeni Rakı Ala- 195 lira

Tekirdağ Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Tekirdağ Rakı- 79 lira

50’lik Tekirdağ Rakı- 111 lira

70’lik Terkirdağ Rakı- 157 lira 50 kuruş

100’lük Tekirdağ Rakı- 214 lira

35’lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi- 95 lira

70’lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi- 184 lira 50 kuruş

35’lik Tekirdağ Rakı Altın Seri- 90 lira

50’lik Tekirdağ Rakı Altın Seri- 115 lira

70’lik Tekirdağ Rakı Altın Seri- 170 lira

100’lük Tekirdağ Rakı Altın Seri- 226 lira 50 kuruş

35’lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason- 95 lira

70’lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason- 184 lira

70’lik Tekirdağ Rakı No.10- 220 lira

Efe Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Efe Klasik Rakı- 69 lira 50 kuruş

50’lik Efe Klasik Rakı- 98 lira 50 kuruş

70’lik Efe Klasik Rakı- 138 lira 50 kuruş

100’lük Efe Klasik Rakı- 195 lira 50 kuruş

35’lik Efe Yaş Üzüm Rakı- 80 lira

50’lik Efe Yaş Üzüm Rakı- 112 lira 50 kuruş

70’lik Efe Yaş Üzüm Rakı- 163 lira 90 kuruş

100’lük Efe Yaş Üzüm Rakı- 219 lira 90 kuruş

35’lik Efe Gold Rakı- 88 lira 50 kuruş

50’lik Efe Gold Rakı- 120 lira

70’lik Efe Gold Rakı- 168 lira

100’lük Efe Gold Rakı- 221 lira 50 kuruş

35’lik Efe Rakı Kara Efe Serisi- 85 lira 80 kuruş

70’lik Efe Rakı Kara Efe Serisi- 165 lira

35’lik Efe Tek İmbik Rakı- 88 lira

70’lik Efe Tek İmbik Rakı- 169 lira

100’lük Efe Tek İmbik Rakı- 229 lira 50 kuruş

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi- 95 lira

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi- 179 lira 50 kuruş

35’lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi- 58 lira 50 kuruş

70’lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi- 118 lira 90 kuruş

100’lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi- 165 lira 50 kuruş

70’lik Efe Rakı Organik- 155 lira 50 kuruş

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık- 300 lira

Altınbaş Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Altınbaş Rakı- 99 lira 50 kuruş

70’lik Altınbaş Rakı- 193 lira

İzmir Rakı’nın ücretleri

35’lik İzmir Rakı Yaş Üzüm- 72 lira

50’lik İzmir Rakı Yaş Üzüm- 101 lira

70’lik İzmir Rakı Yaş Üzüm- 139 lira

100’lük İzmir Rakı Yaş Üzüm- 197 lira 50 kuruş

35’lik İzmir Rakı- 69 lira 50 kuruş

50’lik İzmir Rakı- 98 lira 50 kuruş

70’lik İzmir Rakı- 134 lira

100’lük İzmir Rakı- 192 lira 50 kuruş

35’lik İzmir Göbek Rakısı- 84 lira

70’lik İzmir Göbek Rakısı- 162 lira

Tayfa Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Tayfa Rakı- 60 lira 50 kuruş

50’lik Tayfa Rakı- 87 lira

70’lik Tayfa Rakı- 118 lira

100’lük Tayfa Rakı- 172 lira 50 kuruş

Kulüp Rakı’nın ücretleri

35’lik Kulüp Rakı- 94 lira

70’lik Kulüp Rakı- 175 lira

Yekta Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Yekta Rakı : 68 lira

70’lik Yekta Rakı : 130 lira

100’lük Yekta Rakı- 183 lira

Mercan Rakı’nın ücretleri

35’lik Mercan Rakı- 65 lira

70’lik Mercan Rakı- 130 lira

Burgaz Rakı’nın ücretleri

35’lik Burgaz Rakı- 85 lira 50 kuruş

50’lik Burgaz Rakı- 116 lira

70’lik Burgaz Rakı- 163 lira

Ata Rakı’nın 2021’deki ücretleri

35’lik Ata Rakı- 68 lira

70’lik Ata Rakı- 131 lira

Saki Rakı’nın ücretleri

70’lik Saki Rakı- 148 lira

70’lik Saki Rakı Gold Series- 175 lira

70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm- 210 lira

Anadolu Boğma Rakı’nın ücretleri

35’lik Anadolu Boğma Rakı- 84 lira

70’lik Anadolu Boğma Rakı- 157 lira

2021 yılında rakı almak isteyen vatandaşlar, bu ücretleri ödemek durumunda. En ucuz rakı, 35’lik Tayfa Rakı olarak göze çarpıyor. Bu rakının fiyatı, 60 lira 50 kuruş. En çok tercih edilen Yeni Rakı ve Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz fiyatlar, 77 lira ve 79 lira olarak belirlendi.