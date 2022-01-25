2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi

Emeklilerin beklediği açıklama geldi. Yıllardır konu haline gelen emeklilerdeki kurum farklı herkes tarafından sorun haline gelmişti. 2000 yılından sonra emekli olanlar verdikleri isyanın sonun da hakkını aldı mı? 2000 yılından sonra emekli olanlar yapılan düzenlemenin kendilerine göre tekrar yapılmasını istiyor. SSK’lıların 355 liraya kadar zam alacağı duyuruldu. Çalışma hayatında iş gün ve prim farkı hesaplanarak farklı zam tutarları uygulanacak. Yapılan bu düzenlemeler her emeklinin maaşlarına farklı tutar olarak yansıtılacak. 2000 yılından önce emekli olan 2 milyon emekliler 50 ile 355 lira arasında zam aldılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu düzenleme çalışmaların devam etme halinde emekliler sevindirici haberi bekliyor. Bu düzenlemeler doğrultusunda eğer istenilenler kabul edilirse 5 milyon emekliye zam uygulaması gerçekleştirilecek.

Emekli olmuş 5 milyon kişiye zam

Emekli zamlarına ilişkin gelişmeler

Talep edilen istekler üzerine SSK üyelerinden uyum isteği gelmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Meclise hitaben bir açıklamada bulundu. İstenilen talep uygulamaya geçerse, 2000 yılından önce emekli olanlar 50 ile 350 lira arası zam, sonra emekli olanlar ise emeklilik maaşları tekrar hesaplanarak ona göre kişiye göre zam uygulanacaktır. İlk düzenlemede 2000 yılı öncesi talep uyumuna bakılırken daha sonrasında 2000 yılından sonra emekli olanların talep uyumu sağlanacak. Hesaplananlara göre 5 milyon emeklinin fayda sağlayacağı bir uygulama olacak. Yılı gözetmeksizin emekli olanların adaptasyon talebi memur konfederasyonları tarafından gündeme getirilerek çözülmesi için talep de bulunuldu.

Emeklilerin talebi üzerine konu haline gelen uyum düzenlemesi hakkında resmi açıklama yapılmaması halinde 2000 yılından sonra emekli olanlar heyecanla gelecek kararı bekliyor. Memur-Sen tarafından yoğun istek üzerine emekli olanların adaptasyon talebi masaya yatırıldı. Kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarda bu konu ele alması üzere kararın gelmesi bekleniyor. Emeklilerin talebinin gerçekleşmesi halinde kurumdan kaynaklı emekliliklerin hesaplamaları yapılarak ek ödeme seçeneği ile ödeme gerçekleştirilecek. Kararın olumlu olması durumunda birçok emeklinin maaşından değişiklikler görülecek. Türkiye Emekliler Deneği’nin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda 5 milyon emeklinin yüzünün güleceğini bildirdi.

2000 yılından sonra emekli olanları karma sistem hesaplamaları ile maaşlarını almamaktadır. Bunun üzerine emekli olanların tepkileri çoğaldı. 2000 yılından sonra emekli olanların 2 ana gruba ayrılarak düzenlemeler yapılacağı duyuruldu. 2008’den önce emekli olanlar ve sonra emekli olanlar diye.Alınacak kararlardan sonra birçok emeklinin maaşlarında artış olacağı da söz konusu . SSK’dan emekli olan vatandaşların Bağ Kur ve Emekli sandığı olarak tek çatı da birleştirilecek.

İntibak nedir?

Kelime anlamı olarak bir duruma, bir ortama ayak uydurmak alışmak olarak bilinmekte. Emekli olanların maaşlarını etkilen faktörlerden bir tanesi de intibak zammıdır. Bu intibak zammı prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emeklikler arasında adaleti sağlamak için kullanılacak. Aylıkların eşit olmaması ise kurum ve derecelere göre değişiyor. Bu söz konusu durumun değiştirilmesi ve güncellenmesine ise ‘’intibak’’ denir.