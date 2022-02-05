Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?

Ziraat Bankası kartı temassız özelliğini açma

Eğer ki Ziraat Bankası Temassız kredi kartı yeni alındı ise gelen kartın temassız özelliği otomatik olarak açık olacaktır. Lakin kişinin kredi kartı daha önceden varsa ve temassız özelliği açık değilse yeni kart talep etmesi gerekir. Kredi kartı ile işlem yaparken hızlı bir ödeme için kartın içindeki çip temassız olarak okutulmalıdır.

Eğer ki temassız ödeme yapmak istiyorsanız öncelikle Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini aramalısınız. 444 00 00 – 0850 220 00 00 numaralar aracılığı ile Müşteri Hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri arandığı zaman operatörde T.C kimlik numarası ya da banka hesap numarası seçilerek işlem yapılır. Kişi kartının temassız özelliğini kullanmak istiyorsa mutlaka müşteri hizmetleri ile görüşmelidir. Müşteri hizmetleri ile görüşmede özelliğin aktif edilmesi için sizden sesli onay istenecektir. Onay verildikten sonra kartın temassız özelliği açılır.

Ziraat Bankası temassız özelliğinin limitini artırmak

Ziraat Bankası kartı temassız özelliğini kapatma

Ziraat Bankası kartınız ile günlük temassız alışveriş yapma limitiniz 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu sınırlandırma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından getirilmiştir. Bu durumun nedeni ise güvenliği sağlayabilmektir. Temassız ödeme kullanmadan işlem yaparken kart sahibi şifresini bilmeli ve bir başka kişi bu şifreyi bilmemekteydi. Lakin temassız ödemede şifre kullanılmadığı için her ihtimale karşı limit konulmaktadır. Kartınızı kaybettiğiniz zaman mutlaka kartı kapattırın yoksa her gün 250 TL limitinde şifreniz bilinmese de temassız ödeme ile harcama yapılabilir.

Temassız ödeme imkanı kartlı işlemlerde büyük kolaylık ve rahatlık sağlasa da güvenlik açısından bazı yetersizlikleri vardır. Bu durumu göz önüne alarak risk almak istemeyenler temassız özelliği kapatmak isteyebilir. Bunun için de 444 00 00 – 0850 220 00 00 numaralı Müşteri Hizmetlerini arayarak kartın temassız özelliği kapatılabilir. Daha sonraki alışverişlerinizde yalnızca şifrenizi kullanarak işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi kartı kapatma

Ziraat Bankası kartı bulunan kişiler kredi kartı kullanmak istemiyor ve kartı kapatmak istiyorsa iki şekilde kartı kapattırabilir. İlk olarak bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartı kapatmak istediğinize dair işlem yapabilirsiniz. Diğer bir yol olarak da Ziraat Bankası intenet bankacılığı üzerinden kredi kartı alanını açarak kartı kapatma isteğinde bulunup işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki işlemden birini tamamladıktan sonra kredi kartınızı kapanacaktır. Durum ile alakalı bilgilendirme tarafınıza yapılır.

Bunların yanı sıra önemle belirtmek isteriz ki eğer ki kartınızı kaybettiyseniz acilen müşteri hizmetlerini arayarak kartınızı kapatma talebinde bulunmalısınız.