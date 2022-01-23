Ziraat Bankası'ndan Sevindirici Haber Faizsiz Kredi İmkanı

En düşük faiz oranı ile kredi imkanı sunan Ziraat Bankası müşterine 100.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı verdi. Birçok vatandaş tarafından tercih edilen Ziraat Bankası her kredi imkanında en düşük faizler ile de ilgi görmekte. İslami açıdan kredide faiz olduğundan haram kılınan bir davranış olduğu için birçok vatandaş tarafından da tercih edilmiyor. Bu yüzden de Ziraat Bankası İslami açılara uygun olacak şekilde kredi imkanı sunuyor. Yeni düzenleme olan bu bankacılık sisteminde faizsiz kredi çekmek için başvurular yapmak kolay hale geldi.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası faizsiz emekli kredisi başvurusu

Faizsiz krediden faydalanmak için öncelik olan başvuru işlemleri tamamlanmalı. Kişi en yakın katılım şubesine giderek gelir belgesini ve kimliğini vererek başvuruda bulunabilir. Belirlenen şartlara uygun olan kişiler başvuru yaptıkları an krediden anında faydalanabilir. Kredi için başvuru yapacakların gerekli şartları ise şöyledir; krediyi çekecek kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını bir yıl kesintisiz Ziraat Bankasından alması gerekmektedir.

Banka tarafından yayınlanan bu fırsat herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Özellikle emeklilerin merak ettiği faizsiz emekli kredisi hakkında sorular çoğalmaya başladı. Emeklilerin terci ettiği Ziraat Bankası kurmuş olduğu katılım bankası ile şubeleri arttırmaya devam ediyor. Bu katılım bankalarından en az 1 yıl emekli maaşını almak gerekmektedir. Maaşları bu Ziraat Katılım Bankasına taşıyarak da bütün işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Aynı zaman da faizsiz kredi imkanlarından da yararlanılabilir.

Katılım Bankası tarafından sunulan bu imkan 100.000 TL faizsiz kredi imkanı olmakla beraber ödeme konusunda da 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. Başvuru yapmak isteyen herkes en yakın katılım bankası şubesine giderek gerekli evraklar ile başvuruda bulunabilir.