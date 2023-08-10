Ziraat Bankası'ndan maaş alan emekliler yaşadı! Tek şartla 9000 TL'ye kadar nakit destek

Cumhurbaşkanı onayı ile emekliler için destek ödemesi başlatıldı. Son dakika haberine göre Ziraat Bankası emekli müşterilerine 9 bin TL nakit ödeme desteği sağlıyor. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliler için önemli bir destek kampanyası başlatıldı. Son dakika açıklamasına göre Ziraat Bankası, Vakıf ve Halk Bankası emekli müşterilerine 9 bin TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı verilecek.





Maddi zorluk yaşayan emeklilerin ihtiyaçlarını hedefleyen bu kampanya ile 3 kamu bankasına 9.000 TL'ye kadar destek veriliyor. Önemli kolaylıklar sunan kampanya, emeklilere hafta sonu dahil 7 gün 24 saat internet bankacılığından nakit ödeme imkanı sunuyor. Emekliler, talepte bulunmak için bankaların internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Başvuru sürecinde müşterilerin banka kredi politikalarına uygunluğu kimlik numarası kullanılarak yapılan talep ile değerlendirilmektedir. Daha önce banka kredisi kullanıp ödemelerini düzenli yapan emeklilerin ek ödeme hesaplarına en fazla 9 bin TL aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan bu destek kampanyası, emekli müşterilerin ofise gitmeden internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden 9.000 TL emekli maaşı almalarını sağlıyor. Taleplerin kabul edilmesi halinde ödemenin aynı gün içerisinde hesaplara aktarılacağı da vurgulanıyor. Ayrıca 9.000 TL'lik ödemeler için 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

Maaş bankası olarak devlet bankasını seçen emekliler, bu destek kampanyası kapsamında 9.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Ayrıca emekliler, özel kredi faiz seçeneği sayesinde finansman ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılayabiliyor. Bu özel yaşlı desteğinden yararlanmak isteyenler, ihtiyaç duydukları nakdi kredi desteğini Ziraat Bankası aracılığıyla hızlı bir şekilde alabilirler. Bu önemli kampanya ile yaşlılar maddi sıkıntılarını kolayca aşabilir ve hayatlarına daha güvenli bir şekilde devam edebilirler.