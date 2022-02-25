Ziraat Bankası'ndan emeklilere kredi müjdesi

Türkiye’nin kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, emekli vatandaşlar için yeni kredi kampanyasını duyurdu. Emeklilerin 200 bin liraya kadar kredi kullanabileceği kampanyanın detayları haberimizde.

Ziraat Bankası’ndan emeklilere kredi

Ziraat Bankası, kamu bankası olması nedeniyle vatandaşların kolayca onay alabileceği bir bankadır. Bu nedenle birçok emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan almaktadır. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız kredi kullanmak için bir engeliniz bulunmamaktadır. Banka, kredi notu düşük olan müşterilere bile 200.000 TL’ye kadar emekli kredi kullandırmaktadır. Kredi için başvuru yapacak kişiler, kredilerini Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesinden alabilirler.

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan almayan kişiler ise maaşlarını bankaya taşıyarak kredi başvurularını yapabilirler. Banka sicili kötü olan kişiler bile Ziraat Bankası’ndan emekli maaşlarını aldıkları takdirde kolayca kredi başvurusu yapabilirler.

Ziraat Bankası emekliye konut ve taşıt kredisi de veriyor

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra konut kredisi ve taşıt kredisi de vermektedir. Sizde bankaya kredi başvurunuzu yaparak konut kredisi için 120 ay vadeli, taşıt kredisi için ise 48 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.