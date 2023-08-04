Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı! Kapıdan girene 7500 TL acil kredi: Bu şarta dikkat

Ziraat Bankası’ndan müjde kapıda. Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen herkes için kampanya başlattı. İşte detaylar…

Ziraat Bankası’nın yapmış olduğu duyuruya göre kampanya kapsamında 3 ay ertelemeli ödeme şansı ile 7500 TL’ye kadar kredi almak mümkün. Detaylar;

• Ay sonuna kadar geçerli olacak olan 7500 TL nakit ihtiyaç kampanyası ise 3 ay ertelemeli 36 ay vade imkanı ile krediye başvurmak mümkündür. Başvurunuz onaylandığı gibi aynı gün içerisinde hesabınıza ödeme yapılacaktır.

• Başvurularınızı bankasının resmi internet sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden sağlayabilirsiniz.

• Kampanya kapsamı boyunca herhangi bir gelir belgesi şartı bulunmamaktadır.

• Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar da 36 ay vade ve yüksek limitli kredi alma imkanı sağlanmaktadır.

• Sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşlar da şubeden ya da internet sitesinden kolayca başvuru sağlayabilmektedir.

Müşteri memnuniyetini en önlerde tutan Ziraat Bankası, finansal desteğini geniş kitlelere ulaştırmak için Ağustos ayının sonuna kadar bu kampanyayı sürdürecek.