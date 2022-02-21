Ziraat Bankası tarım kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası, devlet bankası olarak hizmet vermektedir. Her müşteriye özel kredi kampanyaları sunmaktadır. Bundan dolayı müşteriler ilk olarak Ziraat Bankası’na başvurmaktadır. Düşük faiz oranlarıyla kredi imkanları sunmaktadır.

Tarım kredisi için bazı şartlar bulunmaktadır. Şartlara uyarsanız ve çiftçi kayıt belgeniz varsa Ziraat Bankası’ndan tarım kredisine başvurma hakkına sahipsiniz.

Tarım kredisi

Ziraat Bankası’ndan tarım kredisi başvurusu yapacaksanız, ilk olarak kredi sicilinizin temiz olması gerekmektedi. Ayrıca Çiftçi kayıt belgenizin de olması gerekmektedir. Tarım kredisinde bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekildedir;

Kredi başvurusu yapacak kişinin kimlik fotokopisi

Kredi başvurusu yapacak kişinin ÇKS belgesi

Ziraat Bankası’nın Tarım kredisi başvuru formunun doldurulması ve imzalanması

İpotek edilecek malların tapu fotokopileri

Son 3 yıla ait vergi levhası ve bilançolar

Son 3 yılın gelir durumu

Tüzel kişiler için ek olarak oda kayıt belgesi

Bu evraklarla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvrunuz onaylanırsa kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.