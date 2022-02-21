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Ziraat Bankası tarım kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası , düşük faiz oranlarıyla kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Çiftçiler, Ziraat Bankası'nın tarım kredisini merak etmektedir. Ziraat Bankası tarım kredisine nasıl başvurulur? Bu haberimizde Ziraat Bankası'nın tarım kredisi ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte tarım kredisi ile ilgili detaylar...

21 Şubat 2022 Pazartesi 01:25
Ziraat Bankası tarım kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?
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Ziraat Bankası, devlet bankası olarak hizmet vermektedir. Her müşteriye özel kredi kampanyaları sunmaktadır. Bundan dolayı müşteriler ilk olarak Ziraat Bankası’na başvurmaktadır. Düşük faiz oranlarıyla kredi imkanları sunmaktadır.

Tarım kredisi için bazı şartlar bulunmaktadır. Şartlara uyarsanız  ve çiftçi kayıt belgeniz varsa Ziraat Bankası’ndan tarım kredisine başvurma hakkına sahipsiniz.

Tarım kredisi

Ziraat Bankası’ndan tarım kredisi başvurusu yapacaksanız, ilk olarak kredi sicilinizin temiz olması gerekmektedi. Ayrıca Çiftçi kayıt belgenizin de olması gerekmektedir. Tarım kredisinde bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekildedir;

     Kredi başvurusu yapacak kişinin kimlik fotokopisi

     Kredi başvurusu yapacak kişinin ÇKS belgesi

     Ziraat Bankası’nın Tarım kredisi başvuru formunun doldurulması ve imzalanması

     İpotek edilecek malların tapu fotokopileri

     Son 3 yıla ait vergi levhası ve bilançolar

     Son 3 yılın gelir durumu

     Tüzel kişiler için ek olarak oda kayıt belgesi

Bu evraklarla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvrunuz onaylanırsa kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.  En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 21.02.2022 01:25
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Ziraat BankasıZiraat Bankası Tarım Kredisi
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