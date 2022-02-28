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Ziraat Bankası süt parası sorgulama ve başvuru

Süt parasının temelinde, yeni doğum yapmış olan annelere yardım amacıyla yapılan emzirme ödeneği vardır. Devlet tarafından yapılan bu yardım kampanyasından faydalanmak isteyenler, Ziraat Bankası süt parası sorgulama ve başvuruları ile ilgili detayları merak ediyorlar.

28 Şubat 2022 Pazartesi 09:12
Ziraat Bankası süt parası sorgulama ve başvuru
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Halk arasında süt parası olarak da bilinmekte olan emzirme ödeneği, devletin vatandaşları çocuk sahibi olmaları için teşvik ettiği bir yöntemdir. Süt parası teşvik uygulamasının hayata geçirilmesinden bu güne kadar pek çok aile bu uygulamadan faydalanmıştır. Süt parasından faydalanmak için başvuru yapması gerekli olan kişiler, Ziraat Bankası süt parası sorgulama işlemini araştırıp bilgi sahibi olmakta.

Ziraat Bankası süt parası sorgulama işleminin gerçekleşmesi için 2 ayrı adım bulunuyor. Birinci adım olarak, süt parası uygulamasından faydalanmak isteyen kişilerin başvuruda bulunmaları ve yaptıkları başvurunun kabul edilmiş olması gerekiyor. Süt parası için başvuru yapılması gereken kurum da Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü olmalıdır. Eğer ki anne ile babadan bir tanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı mevcut ise, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmıyor. Başvuru yapan kişiler için emzirme ödeneği başvurusunu eksik olmadan ve doğru bir biçimde doldurmaları gerekiyor. Eğer ki, emzirme ödeneğini uygun bir biçimde doldurursanız, neredeyse iki haftalık bir sürede yaptığınız başvurunuz onaylanır.

Ziraat Bankası süt parası

Süt parasını sorgulama işlemini gerçekleştirmek için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ki e-Devlet şifreniz yok ise, en yakınınızda yer alan PTT şubesine gidip 2 TL ödeyerek e-Devlet şifrenizi temin edebiliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi PTT şubesinden temin ettikten sonra da aşağıda yazılı olan adımları takip edip süt parası sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

  • Şifreniz aracılığı ile sisteme giriş gerçekleştirin,
  • Giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler seçeneğini seçin,
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısmına gelin,
  • Üçüncü sırada yer alan Sosyal Yardım Bilgileri seçeneğini seçerek süt parası sorgulama işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Süt parası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için yapılacak birinci adım yukarıda yazılı olan maddeler ile anlatılmıştır. Süt parasından faydalanmak için yapılacak bir başka işlem de Ziraat Bankası süt parası sorgulama işlemidir.

Ziraat Bankası süt parası sorgulama işlemi nasıl gerçekleştiriliyor?

Süt parasından faydalanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken bir diğer adım için başvurunun kabul edilmiş olması gerekiyor. Başvurunun kabul edilmesinin ardından Ziraat Bankası süt parası sorgulama işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlem için, bulunmuş olduğunuz yere en yakın mesafede yer alan Ziraat Bankası şubesine gitmeniz ya da Ziraat Bankası intenet şubesine giriş yapmanız gerekmekte. Doğum parasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, altı ay süresince devlet tarafından verilmekte olan süt parasından faydalanabiliyorlar. Bebeğinizin altı aylık olması sonrasında ise süt parasından faydalanamazsınız.

Süt parasından faydalanmak için Ziraat Bankası’nı seçmiş olan vatandaşlar, her ayın sekizi ile on dördü arasında bu işlemi gerçekleştirmek zorundalar. Yardım parasının yatıp yatmadığını teyit etmek için de Ziraat Bankası İntenet Şubesine giriş yapıp ödemenin yatıp yatmadığını teyit etmek mümkün.

Süt parası ne zaman hesaba yatıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri, her ayın sekizi ile on dördü arasında hesaplara yatıyor. Bu ödeneğin hesaplara yatması için yapılan başvuruların onaylanmış olması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Eğer ki başvuru Mart ayı içinde yapıldıysa ve başvuru onaylandı ise, bu doğrultuda emzirme ödemesi Nisan ayının sekizi ile on dördü arasında başvuru yapmış olan kişinin hesabına yatacaktır.

Süt parası almak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Süt parası yardımından faydalanmak için anne ile babanın taşıması gereken bazı kriterler bulunuyor. Bu kriterlere sahip olan kişiler süt parası yardımından faydalanabiliyorlar. Süt parası almak için gerekli olan şartlar ise şu şekildedir:

Erkeklerin taşıması gereken şartlar;

  • Eşinin doğum yapmış olması,
  • SSK sahibi olması,
  • Eşinin doğumundan önce bir sene içinde yüz yirmi gün sigorta primine sahip olması,
  • Eşinin çalışmıyor olması gerekiyor.

Kadınların taşıması gereken şartlar;

  • Doğum yapmış olmak,
  • SSK’lı olmak,
  • Son on beş ay içersinde yüz yirmi gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor.

Ziraat Bankası süt parası başvuruları

Süt parasından yararlanmak için başvuru yapma isteği olan kişiler başvuru sırasında bazı evrakları teslim etmek zorundalar. Bu evrakları eksik olmadan teslim ettikten sonra süt parası başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. On beş gün içinde sonuçları belli olan süt parası başvurularının sonucu için gereken evraklar ise şu şekildedir;

  • Süt parası için müracaat dilekçesi
  • Doğum raporu
  • Kimlik belgesi

Yukarıda yazılı olan evraklar başvuru esnasında teslim edilip, süt başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

Süt parası yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar doğumun yapıldığı ay içinde süt parası yardımı başvurusunu gerçekleştirmiş olurlarsa bir sonraki ayın sekizi ile on dördü arasında para yardımlarını alıyorlar. Her sene değişen süt parası yardım ödemesi 2021 senesinde 202 TL olmaktadır. Süt parası yardımından faydalanmaya hak kazanmış olan kişiler, beş sene içinde süt parası yardım ödemesini almak zorundalar.



Son Güncelleme: 28.02.2022 09:12
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ZiraatBankasıSütParasıSorgulamaBaşvuru
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