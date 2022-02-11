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Ziraat Bankası kredi borcu erteleme ve yapılandırma nasıl yapılır?

Pandemiden dolayı zor günler geçiren esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan kredi kartı borcu erteleme ve yapılandırma olanağı merak konusu oldu. Borçlarını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlarımız, kendilerine sunulan erteleme ve yapılandırma olanaklarından faydalanabilmek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı.

11 Şubat 2022 Cuma 06:21
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme ve yapılandırma nasıl yapılır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle oluşan kredi gecikmeleriyle ilgili açıklaması sonrasında kredilerin ve kredi kartları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar, kredi ve kredi kartı borcunu ertelemek için nasıl işlem yapılacağını merak ediyor.

Ziraat Bankası kredi borcu yapılandırma 2021

Ziraat Bankası, tüm vatandaşlarımıza hitap eden devlet bankalarından biridir. Emeklilerden çalışana kadar her kesim gerekli koşulları sağladığı sürece kredi alabilir. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiler, esnaflar, ihtiyaç ve konut kredileri ertelenebilmektedir. Kredi kartı borcu bir defa geçerli olacak şekilde 8 ay daha ertelenecek. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi kartı borcunun ertelenmesi, 31 Aralık ve öncesinde çekilen krediler için ertelenecek, 2021 yılında çekilen kredilerin ödemelerine devam edilecek.

Ziraat Bankası Kredi ve Kredi Kartı Erteleme SMS Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'ndan aldığınız krediyi SMS ile hemen erteleyin;

ERTELEME yazıp boşluk bırakıp T.C. Kimlik numarasını 4757'ye göndererek yapabilirsiniz.

Korona tedbirleri kapsamında işyerini kapatan esnaf ve sanatkarların nakit akışı sekteye uğradı. Bu nedenle bankalar, müşterilerinde yaşanan olumsuz durumu desteklemek amacıyla, bu kredilerin faizsiz olması koşuluyla, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelen kredilerin faiz ve anaparasını 2024 son ödeme tarihinden itibaren 3 ay erteleyecektir. Ziraat Bankası, nakit akışı aksayan tüm vatandaş ve esnafların borç ödemelerini erteleyecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ve kredi borçları ertelenmiştir.

Ziraat Bankası basın açıklaması için Tıklayın.

  • 31 Mart 2020 tarihinde vadesi gelen tüm kredi borçlarının faiz ve anaparası ertelenecek.
  • Turizm sektörüne uygun bir yapılandırma benimsenmiştir.
  • Nakit akışı kesilen vatandaş ve esnafların bireysel kredi borçları 5 aya kadar ödemesiz ertelenirken, turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin süresi 12 ay olarak belirlendi.
  • Ziraat Bankası'ndan personel maaşı ödeyen firmalarsa, 2020 Şubat sonundan itibaren işsizliği ve istihdam kaybını önlemek için önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ek limit alacak.
  • Ziraat Bankası'ndan çeki ödemek için; genel kredi limitinin artırılacağı ve nakit kredi limiti verileceği belirlendi.
  • Ziraat Bankası, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurumsal kredi kartı ve DBS limitleri ile müşteri limitlerini de artıracak.
  • Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri 09:00 ile 17:00 arasında düzenlenmiştir.
  • Banka işlemlerini gerçekleştiremeyenler bu saatler arasında Ziraat Bankası şubelerinden işlem yapabilecekler.

Ziraat Bankası kredi erteleme uzatıldı mı? (Yapılandırma)

  • Banka kredi borcu ertelemesi ve yapılandırma için müjdeli haber verildi.
  • Esnaf, perakende, demir-çelik, sinema-tiyatro, yeme-içme, ulaşım, otomotiv, tekstil ve giyim sektörlerinde KDV ve SGK sigorta primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildi.
  • Korona salgını nedeniyle nakit akışı kesintiye uğrayan firma ve esnafın banka kredisi anapara ve faiz ödemeleri en az 3 ay ertelenecek ve firmaya finansman destek sağlanacak.
  • İşlerinin olumsuz etkilendiğini iddia eden ve talepte bulunan esnaflar, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Halkbank'a borç, faiz ve anapara ödemelerini faizsiz 3 ay erteleyecek.
  • Öncelikli kredileri gelişmelerden olumsuz etkilendiğinden likiditeye ihtiyaç duyan ve teminat açığı olan şirketlere ve KOBİ’lere öncelik verilecek.
  • KGF limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilecek.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan vade erteleme kampanyası her ilde geçerlidir. Yapılandırma ve ertelenecek kredi kartları ve krediler hakkında detaylı bilgi almak için size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Yatırım ve işletim dönemlerine ait finansmana ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankaların sağladığı düşük faizli ve harman vadeli kredilerden yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borcunun ertelenmesi amacıyla 31 Aralık'tan önce çekilen kredi ertelendi. Kredi kartı ve kredi ödemeleri 2021'de ödenmeye devam edecek. Ancak bu işlemi SMS ile de gerçekleştirebilirsiniz.

ERTELE yazıp boşluk bırakarak ardından T.C. numaranızı girin. Ertelemek için 4757'ye gönderebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi borcunun ertelenmesi için yeniden vadelendirmek isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeden bilgi almak ve işlemlerini tamamlamak için İntenet bankacılığı ve mobil bankacılığı veya çağrı merkezlerini arayabilirler. TEB'in 3 ay vadeli tüketici kredisi fırsatından yararlanıp başvurabilirsiniz.

Kredi borcu erteleme hangi bankalar yapıyor?

Salgın sebebiyle bankalar kredi ve kredi kartı borçlarını erteliyor. Bu bankalar;

  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Ziraat Bankası
  • Garanti BBVA
  • TEB (Türkiye Ekonomi Bankası)
  • Finansbank
  • Akbank
  • Kuveyttürk
  • Eximbank
  • Denizbank
  • Türkiye İş Bankası

Denizbank kredi borcu yapılandırma 2021

Deniz Bank, ticari ve bireysel müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koşullarda anapara, taksit ve faiz ödemelerinin 30 Nisan - 30 Haziran'a erteleneceğini açıkladı. Denizbank müşterisiyseniz, bu yapılandırma ve erteleme desteklerinden yararlanmak için şehirdeki en yakın şubeye giderek bilgi alabilir ve erteleyebilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım kredi erteleme 2021

Vakıfbank 5 maddelik destek paketlerini duyurdu. Vakıf Katılım Destek Paketinde yer alan detaylı bilgiler şu şekilde;

  • Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörler için 12 aya kadar ödemesiz dönemli yapılandırma.
  • Taksitli ödemelerin esnekliği, vatandaşların kurumsal ve bireysel fonları kullanma gereksinimlerine bağlı olacaktır.
  • Nakit akışı durumuna göre, sektörün durumuna göre işletme tarafından kullanılan mevcut fonların ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.
  • Vergi ve SGK gibi kurumsal ödeme yükünü azaltmak için 3 ay ödemesiz süre ve 12 ay taksitli taksit imkanı sağlanmaktadır.
  • Vakıf Katılım üzerinden maaş ödeyen şirket ve firmaların istihdam koruma amaçlı fon ihtiyaçlarının karşılanması için 3 aylık maaş giderince 1 yıl vadeli fon kullanılacak.

Türkiye İş Bankası kredi ve kredi kartı erteleme ve yapılandırma

Eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamada, özel bankalara yapılan destek ve erteleme çağrısı sonrasında İş Bankası erteleme ve finansman desteğini vereceğini duyurdu. Hemen bilgi almak için size en yakın İş Bankası şubesine gidebilir, kredinizi yapılandırarak kredi ve kartınızı yapılandırma yaparak erteleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.02.2022 06:21
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Ziraat BankasıErtelemeYapılandırmaKrediBanka
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