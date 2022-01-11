Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?

Her sen tarım ile hayvancılığın desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı destekleme ödemeleri Ziraat Bankası’nın aracılığı ile çiftçiler ile üreticilere, T.C Kimlik ve vergi numaralarının son rakamları doğrultusunda, bakanlığın belirlediği tarihlerde yapılıyor.
Ziraat Bankası destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, 38 Milyon 76 bin TL değerindeki tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor.
- Kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek adına 12.323.707 TL
- Tarımsal yatırım ile danışmanlığı desteklemek adına 25.752.354 TL ödemeleri bugün yapılıyor.
Bitkisel üretim destekleme ödemeleri ise haftaya başlayacak.
Bitkisel üretim destekleme ödemeleri 18 Haziran tarihinde başlıyor
2 milyar 550 milyon TL’lik ödemeler 18 Haziran tarihinde başlıyor.
Ziraat Bankası tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleme ödemelerine Ziraat Bankası aracılık yapmaktadır. Her sene Ziraat Bankası’nın aracılığı ile ödemeler ÇKS kaydı bulunan çiftçilerimize yapılıyor. Ödemeler bankaya kayıtlı olan çiftçilerimiz Başakkart’la yapılıyor. Bankaya kaydı bulunmayan çiftçilerin ödemeleri ise T.C kimlik numaralarının son rakamına bakılarak yapılıyor. T.C Kimlik numarasının son rakamına bakılarak yapılan ödemelerin tarihini ise banka belirliyor.
Destekleme ödemelerine devam
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticiler ile çiftçilere verdiği tarımsal destek ödemeleri, çiftçilerin Ziraat Bankası’ndaki hesap numaralarına saat 6’da T.C kimliklerinin son numarasına göre yatırılacak.
Tarımsal destekleme ödemelerinin kalemleri
- Yem bitkisi
- Organik tarım
- İpek Böceği
- İyi tarım
- Mazot
- Manda ile Buzağı
- Havza bazlı fark ödemesi
- Arıcılık
- Arı yetiştiriciliği
Şuana dek Ziraat Bankası’nın aracılığı ile hayvancılık konusunda pek çok destek ödemeleri yapıldı. Hayvanların sayılarının başına destek, süt destekleri, yem bitkisi destekleri, anaç sığır buzağı destekleri gibi destek ödemeleri olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kanatlı sektöre herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Toprak ile gübre analizi destek ödemelerinin yattığı şehirler
- Adıyaman
- Ağrı
- Afyon
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bayburt
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Edine
- Elazığ
- Erzincan
- Giresun
- Kahraman M.
- Kırklareli
- Kırşehir
- Konya
- Malatya
- Manisa
- Nevşehir
- Ordu
- Osmaniye
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Şınak
- Tekirdağ
- Yalova
- Yozgat
Mazot gübre destek ödemelerinin tarihi
Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili daha resmi bir açıklama gelmedi. Ancak mazot gübre desteğindeki miktarlar belli oldu. İşte destek miktarları;
- Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale: 19 TL mazot desteği, 16 TL gübre desteği
- Çeltik ile pamuk: 19 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
- Nohut, mercimek, kuru fasulye: 22 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
- Patates: 27 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteğ
- Zeytin: 15 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
- Yağlık ayçiçeği ve soya fasulye: 26 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
- Kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkileri: 17 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
- Nadas: 8 TL mazot desteği
- Diğer ürünler: 15 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği
Yem bitkisi destek ödemelerinin yatırıldığı şehirler
- Aydın
- Bitlis
- Gaziantep
- Karabük
- Kars
- Muğla
- Niğde
- Sivas
Organik tarım destekleme ödemeleri
Ziraat Bankası’nda alınabilecek ödemeler T.C kimlik numarası:
- 4, 6, 8
- 0 ile 2’yle biten çiftçiler olacak şekilde 2 gruba ayrılarak veriliyor.
Soğuk süt destekleme ödemeleri
Birinci dönem (Ocak, Şubat, Mart) çiğ süt desteklemelerinin birim fiyatları belli oldu:
- Soğutma işlemi yapılmamış çiğ süt beş kuruş
- Soğutma işlemi yapılmış çiğ süt 10 kuruş
- Soğutma işlemi yapılmış örgütlü satış 12 kuruş
- 10 kuruştan verilen destek ödemesi 25 kuruşa çıkartılmıştır.
Buzağı destekleme ödemeleri ne kadar?
- Dört aylık ve üstü buzağılarda 370 TL
- Soy kütüğü kaydı olan buzağılarda 600 TL
- Döl kontrollü buzağı yavrularında 250 TL
- Soy kütüğünde kaydı olan madalarda 400 TL
- Malaklar adına yapılacak başvuruda 150, alınacak başvurularda 400 TL
- Erkek besi sığırlarında 250 TL
- Arılı kovanlarda kovan başı 15 TL
- Ana arılarda 15 TL
- Damızlık ana arılarda 80 TL
- Damızlık koyun yetiştiriciliğinde 25 TL
- Sürü yöneticiliği istihdam desteğinde senede bir defa 5000 TL destekleme ödemeleri yapılıyor
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Anaç koyunla keçi destekleme ödemeleri
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mart ayında 133 milyon 650 bin TL’lik hayvancılık ödemelerinin yapılacağını belirtmişti. Tarım alanında verilmekte olan mazot ile gübre destekleri dışında Şubat ayının sonuyla Mart ayının başlarında buzağı destek ödemeleri gerçekleşti. Anaç koyun ile keçi yetiştiriciliği yapanlar geçen sene başvuru işlemlerini tamamlamış ve sonrasında ödemelerini beklemeye başlamışlardı. Buzağı desteklemeleri sonrasında anaç koyun ile keçi desteklemelerinin ödeme takvimleri de yayınlandı.
Kırsal kalkınma ile uzman eller isimli projeye 7 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda, proje dahilinde 54 proje için yedi milyon 500 bin TL’lik ödemelere başlandığı duyuruldu.
Çoban destekleme ödemeleri
Bakanlık tarafından aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara beş bin TL değerindeki sertifikalı sürü yöneticiliği destekleme ödemesi de yapılmakta.