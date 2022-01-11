Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?

Her sen tarım ile hayvancılığın desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı destekleme ödemeleri Ziraat Bankası’nın aracılığı ile çiftçiler ile üreticilere, T.C Kimlik ve vergi numaralarının son rakamları doğrultusunda, bakanlığın belirlediği tarihlerde yapılıyor.

Ziraat Bankası destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, 38 Milyon 76 bin TL değerindeki tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor.

Kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek adına 12.323.707 TL

Tarımsal yatırım ile danışmanlığı desteklemek adına 25.752.354 TL ödemeleri bugün yapılıyor.

Bitkisel üretim destekleme ödemeleri ise haftaya başlayacak.

Bitkisel üretim destekleme ödemeleri 18 Haziran tarihinde başlıyor

2 milyar 550 milyon TL’lik ödemeler 18 Haziran tarihinde başlıyor.

Ziraat Bankası tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleme ödemelerine Ziraat Bankası aracılık yapmaktadır. Her sene Ziraat Bankası’nın aracılığı ile ödemeler ÇKS kaydı bulunan çiftçilerimize yapılıyor. Ödemeler bankaya kayıtlı olan çiftçilerimiz Başakkart’la yapılıyor. Bankaya kaydı bulunmayan çiftçilerin ödemeleri ise T.C kimlik numaralarının son rakamına bakılarak yapılıyor. T.C Kimlik numarasının son rakamına bakılarak yapılan ödemelerin tarihini ise banka belirliyor.

Destekleme ödemelerine devam

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticiler ile çiftçilere verdiği tarımsal destek ödemeleri, çiftçilerin Ziraat Bankası’ndaki hesap numaralarına saat 6’da T.C kimliklerinin son numarasına göre yatırılacak.

Tarımsal destekleme ödemelerinin kalemleri

Yem bitkisi

Organik tarım

İpek Böceği

İyi tarım

Mazot

Manda ile Buzağı

Havza bazlı fark ödemesi

Arıcılık

Arı yetiştiriciliği

Geçtiğimiz senenin tarımsal ödemeleri dahilinde baklagil, hububat desteklemesi, mazot, gübre destekleri ile süt desteği ödemeleri de olacak.

Şuana dek Ziraat Bankası’nın aracılığı ile hayvancılık konusunda pek çok destek ödemeleri yapıldı. Hayvanların sayılarının başına destek, süt destekleri, yem bitkisi destekleri, anaç sığır buzağı destekleri gibi destek ödemeleri olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kanatlı sektöre herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Toprak ile gübre analizi destek ödemelerinin yattığı şehirler

Adıyaman

Ağrı

Afyon

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bayburt

Çanakkale

Çorum

Denizli

Edine

Elazığ

Erzincan

Giresun

Kahraman M.

Kırklareli

Kırşehir

Konya

Malatya

Manisa

Nevşehir

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Şınak

Tekirdağ

Yalova

Yozgat

Mazot gübre destek ödemelerinin tarihi

Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili daha resmi bir açıklama gelmedi. Ancak mazot gübre desteğindeki miktarlar belli oldu. İşte destek miktarları;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale: 19 TL mazot desteği, 16 TL gübre desteği

Çeltik ile pamuk: 19 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Nohut, mercimek, kuru fasulye: 22 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Patates: 27 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteğ

Zeytin: 15 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Yağlık ayçiçeği ve soya fasulye: 26 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkileri: 17 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Nadas: 8 TL mazot desteği

Diğer ürünler: 15 TL mazot desteği, 8 TL gübre desteği

Yem bitkisi destek ödemelerinin yatırıldığı şehirler

Aydın

Bitlis

Gaziantep

Karabük

Kars

Muğla

Niğde

Sivas

Organik tarım destekleme ödemeleri

Ziraat Bankası’nda alınabilecek ödemeler T.C kimlik numarası:

4, 6, 8

0 ile 2’yle biten çiftçiler olacak şekilde 2 gruba ayrılarak veriliyor.

Soğuk süt destekleme ödemeleri

Birinci dönem (Ocak, Şubat, Mart) çiğ süt desteklemelerinin birim fiyatları belli oldu:

Soğutma işlemi yapılmamış çiğ süt beş kuruş

Soğutma işlemi yapılmış çiğ süt 10 kuruş

Soğutma işlemi yapılmış örgütlü satış 12 kuruş

10 kuruştan verilen destek ödemesi 25 kuruşa çıkartılmıştır.

Buzağı destekleme ödemeleri ne kadar?