Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?

Milyonlarca emekli ve memurlar 2022 yılı için netleştirilen yeni maaşlarının hesaplarına ne zaman yatacağını konusunu araştırmaya başladı. Diğer taraftan SSK ve Bağ-Kur'lu olarak taban maaş alan emekliler içinde verilen 2.5 puanlık ek artış Meclis'te düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Bu karar sonrası yeni maaş zamları ile birlikte en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlenirken Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların zamları da yüzde 30.95'e çıkmış oldu.

YENİ ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası netleşen emekli ve memur zamlarında SSK'dan ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlara yüzde 25.47 oranında bir zam uygulandı. Memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ayrıca yüzde 22.47 oranında bir enflasyon farkı verildi.

emekli ve memur maaşları için yapılan zamlarla ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından yeni memur maaşlarının 15 Ocak tarihinde yeni zamlı emekli maaşlarının ise 23 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor.