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Yoğun bakım hemşirelerinin maaşları ne kadar?

Sağlık sektörünün en önemli parçalarından olan yoğun bakım hemşirelerinin çalışma koşulları ve maaşları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Haberimizde yoğun bakım hemşirelerinin maaşlarının ne kadar olduğuna ve meslek hakkındaki ayrıntılı bilgiye yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:17
Yoğun bakım hemşirelerinin maaşları ne kadar?
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Yoğun bakım hemşireleri, hayati tehlikesi olan hastaları tanımlamak, hastaların takibini yapmak ve ileri yoğun bakım tedavilerinden sorumlulardır. Aynı zamanda bu hemşireler hasta yakınları ile iletişim kurar ve rehabilite edici girişimleri de uygularlar.

Devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşiresi maaşları

Türkiye’de en çok tercih edilen bölümlerden olan ve sık sık alımın yapıldığı yoğun bakım hemşireleri, devlet hastanelerinde güzel bir maaşla çalışmaktadır. Hastanelerin politikalarının ve döner sermayelerinin farklı olması nedeniyle bu maaşlar her hastanede farklılık göstermektedir.

2021 yoğun bakım hemşiresi maaşları

Derece / Kademe

Hizmet yılı

Aylık net maaş

 

8/1

Yeni başlayan

4.500 TL

6/3

5

4.600 TL

4/2

10

4.850 TL

2/1

15

5.000 TL

1/3

20

5.150 TL

¼

25

5.250 TL

Belirtilen ücretlere ek olarak yabancı dil tazminatı, ek tazminat, çocuk yardımı, aile yardımı ve asgari ücret indirimi gibi faktörlerde rakamlara eklenmektedir. Ayrıca hemşirelerin nöbet ücreti günlük olarak 300 TL’dir.

Özel hastanede çalışan yoğun bakım hemşiresi maaşları

Özel hastanelerde hizmet veren yoğun bakım hemşirelerinin maaşları hastaneye göre farklılık göstermektedir. Ortalama olarak bir hesap yapıldığında yoğun bakım hemşiresinin maaşı 2500 TL ile 3500 TL arasındadır.

Yoğun bakım hemşiresi çalışma saatleri ve koşulları

Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma saatleri devlette çalışan sağlık memurlarıyla aynıdır. Hafta içi hizmet veren yoğun bakım hemşireleri gün içerisinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hemşireler mesai saatlerine ek olarak 24 saatlik nöbette tutmaktadır. Bu nöbetleri sonrasında ek ücret alırlar.

Yoğun bakım hemşiresi nasıl olunur?

Hemşire olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokulu’nda bulunan Hemşirelik lisans bölümünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. lisans eğitimini tamamlayan kişiler KPSS sınavına girer ve Sağlık Bakanlığı ile hemşire ihtiyacı olan kurumlara atanabilirler. Atamalardan sonra görev yeri yoğun bakımı olan kişiler yoğun bakımla hemşiresi olarak görev yaparlar.

Eskiden sağlık meslek liselerinden mezun olan kişiler hemşire olabiliyordu. Ancak son yıllarda yapılan düzenleme ile lise mezunlarının hemşire olması mümkün değildir. Üniversitelerde 2 yıllık hemşirelik bölümü bulunmamaktadır. Fakat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan kişiler DGS’ye girip yeterli puanı almaları durumunda yoğun bakım hemşirelik bölümünde eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilirler.

DGS ile Hemşirelik bölümüne geçiş yapılan bölümler:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Denizci Sağlığı

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Eczane Hizmetleri

Elektronörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gıda Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvar Teknolojisi

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvarı

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yaşlı Bakımı



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:17
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Anahtar Kelimeler:
Yoğun Bakım Hemşiresi MaaşıHemşire
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