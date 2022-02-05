Yoğun bakım hemşirelerinin maaşları ne kadar?

Yoğun bakım hemşireleri, hayati tehlikesi olan hastaları tanımlamak, hastaların takibini yapmak ve ileri yoğun bakım tedavilerinden sorumlulardır. Aynı zamanda bu hemşireler hasta yakınları ile iletişim kurar ve rehabilite edici girişimleri de uygularlar.
Devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşiresi maaşları
Türkiye’de en çok tercih edilen bölümlerden olan ve sık sık alımın yapıldığı yoğun bakım hemşireleri, devlet hastanelerinde güzel bir maaşla çalışmaktadır. Hastanelerin politikalarının ve döner sermayelerinin farklı olması nedeniyle bu maaşlar her hastanede farklılık göstermektedir.
2021 yoğun bakım hemşiresi maaşları
|
Derece / Kademe
|
Hizmet yılı
|
Aylık net maaş
|
8/1
|
Yeni başlayan
|
4.500 TL
|
6/3
|
5
|
4.600 TL
|
4/2
|
10
|
4.850 TL
|
2/1
|
15
|
5.000 TL
|
1/3
|
20
|
5.150 TL
|
¼
|
25
|
5.250 TL
Belirtilen ücretlere ek olarak yabancı dil tazminatı, ek tazminat, çocuk yardımı, aile yardımı ve asgari ücret indirimi gibi faktörlerde rakamlara eklenmektedir. Ayrıca hemşirelerin nöbet ücreti günlük olarak 300 TL’dir.
Özel hastanede çalışan yoğun bakım hemşiresi maaşları
Özel hastanelerde hizmet veren yoğun bakım hemşirelerinin maaşları hastaneye göre farklılık göstermektedir. Ortalama olarak bir hesap yapıldığında yoğun bakım hemşiresinin maaşı 2500 TL ile 3500 TL arasındadır.
Yoğun bakım hemşiresi çalışma saatleri ve koşulları
Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma saatleri devlette çalışan sağlık memurlarıyla aynıdır. Hafta içi hizmet veren yoğun bakım hemşireleri gün içerisinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hemşireler mesai saatlerine ek olarak 24 saatlik nöbette tutmaktadır. Bu nöbetleri sonrasında ek ücret alırlar.
Yoğun bakım hemşiresi nasıl olunur?
Hemşire olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokulu’nda bulunan Hemşirelik lisans bölümünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. lisans eğitimini tamamlayan kişiler KPSS sınavına girer ve Sağlık Bakanlığı ile hemşire ihtiyacı olan kurumlara atanabilirler. Atamalardan sonra görev yeri yoğun bakımı olan kişiler yoğun bakımla hemşiresi olarak görev yaparlar.
Eskiden sağlık meslek liselerinden mezun olan kişiler hemşire olabiliyordu. Ancak son yıllarda yapılan düzenleme ile lise mezunlarının hemşire olması mümkün değildir. Üniversitelerde 2 yıllık hemşirelik bölümü bulunmamaktadır. Fakat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan kişiler DGS’ye girip yeterli puanı almaları durumunda yoğun bakım hemşirelik bölümünde eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilirler.
DGS ile Hemşirelik bölümüne geçiş yapılan bölümler:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Denizci Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Elektronörofizyoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gıda Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İş Sağlığı ve Güvenliği
Laboratuvar Teknolojisi
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvarı
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yaşlı Bakımı