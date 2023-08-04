Yeni doğum yapan kadınlar başvuruyu kaçırmasın! Devlet her ay yüzlerce lira para ödüyor

Türkiye'de annelerin bebek sağlığına verdiği önem, Sağlık Güvenlik Kurumu'nun (SGK) müjdeli bir adımıyla daha da güçlendi. Bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve emzirme sürecini teşvik etmek amacıyla SGK tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılı içinde doğum yapan kadınlara yönelik önemli bir destek programının hayata geçirileceği açıklandı. Buna göre, doğum yapan annelere 520 TL tutarında bir emzirme ödeneği verilecek.

Bu ödeme, annelerin bebeklerini emzirme sürecinde sağlıklı beslenmelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik bir destek olarak tasarlanmıştır. Emzirme, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendiren, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen en önemli doğal beslenme yöntemlerinden biridir.



109 MİLYON 219 BİN 45 TL ÖDEME YAPILDI

Anne sütünün bebekler için tartışılmaz bir öneme sahip olduğu bilinirken, çalışan kadınların bu süreçte desteklenmesi ve bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması büyük bir hassasiyetle ele alınıyor. Emzirme ödeneği, sigortalı olmayan kadınlara, doğum yapan sigortalı eşlerine ödenen bir destek olarak sunulacak. Bu sayede bebeklerin ilk 6 ayda anne sütüyle beslenmeleri ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

SGK'nın, emzirme ödeneği için yaptığı ödeme miktarı da dikkat çekici. 2023 yılında 214 bin 31 adet rapor karşılığında 109 milyon 219 bin 45 TL ödeme yapıldığı belirtiliyor. Bu veriler, devletin anne sütünü teşvik etme ve bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlama konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Emzirme ödeneği, annelerin bebekleriyle daha fazla vakit geçirebilmelerine ve bebeklerin sağlıklı büyümelerine destek olacak. Aynı zamanda, bebek dostu sağlık kuruluşlarına yapılan desteklerle anne bebek odaklı hizmetlerin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

Emziren annelerin SGK'dan bu ödeneği alabilmek için, doğum yaptıkları tarihlerde başvuru yapmaları gerektiği de duyuruda yer alıyor. Devletin anne sütünün önemine vurgu yaparak bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla uyguladığı bu destekle, anne ve bebeklerin sağlığına katkı sağlanacak.

Bu teşvik programı sayesinde, doğum yapan annelerin bebekleri için daha sağlıklı besinlere ulaşmaları ve emzirme dönemini daha rahat geçirmeleri hedeflenmektedir.