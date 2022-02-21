Yapı Kredi bankası T.C kimlik numarasına göre 50.000 TL kredi verecek!

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak. Başvuru yapılmadan önce bankalardan kredi alınıp alınmadığı öğrenilmesi gerekirken vatandaşların kredi notunu sorgulaması gerekmektedir. T.C kimlik numarasına göre 50.000 TL kredi kullanmak için kredi notu kişilerin en az 1300 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi bankası üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapmak için öncelikle Bireysel TC KİMLİK AYLIK GELİR 44 11 numarasına SMS atılması gerekmektedir. Mesajın gönderimi sonrasında bankalar müşterilerine 5 dakika içerisinde kredi sonucunu bildirir. Kredi onayı aldıktan sonra ne kadar kredi istediğinizi soracaklardır. Daha önceden kullanılan kredi veya kredi kartı kullanıyorsanız krediniz onaylanması yüksektir.

Banka tarafından kredi onaylanırsa eğer en yakın Yapı Kredi şubesine giderek kimlik numaranız ve gelir belgelerinizi götürmeniz gerekmektedir. Mesaj atılırken aylık kısmına rakamda yazılması tercih edilir. Yüksek maaş yazıp düşük maaş aldığınıza dair evrakları bankaya götürdüğünüz taktirde krediniz onaylanmaz.