Yapı Kredi Bankası 50 bin TL'ye kadar anında kredi!

Yapı Kredi Bankası, başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasıyla beraber, banka müşterilerine anında onaylı kredi veriyor.

Yapı kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Krediyi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ve üç ay erteleme imkânı ile kredilerini kullanabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların 18 ile 70 yaş arasında olması, kredi notu 1.300 ve üstünde olması halinde kredileri onaylanacak. Kredi şatlarına uygun olan kişilerin, kredilerini anında hesaplarına yatırılacak.

Yapı Kredi Bankası’ndan pek çok yolla kredi almak mümkün. Kısa mesajla kredi başvurusu en kolay ve en fazla tercih edilen başvuru türüdür. T.C kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi aralarında boşluk bırakarak yazıp 4411’e yollayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka durumunuzu sorgulayıp sizlere kredi limiti verecek. Sorgulama sonucunda herhangi bir olumsuzluk yoksa 50 bin TL’ye kadar kredi alabilirsiniz.

Aynı zamanda bankanın resmi intenet sitesinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerinden, ATM ve Müşteri hizmetlerinden de kredi başvurusu yapılıyor. İlk taksit ödemelerinde de üç ay erteleme imkânı da sunuyor. Kredi sonucu uygun olması halinde aynı gün içerisinde kredinizi alabilirsiniz.