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Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemeleri belli oldu mu? 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaplara yatacak!

Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşların merakla beklediği açıklamalara ilişkin gelişmeler meydana geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

25 Ocak 2022 Salı 15:43
Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemeleri belli oldu mu? 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaplara yatacak!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı çoğu maaş hesaplamasının ardından sarf edilen memur maaş katsayıları ile ilgili genelgeyi açıkladı. Vatandaşlar yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D\'li ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda ilk olarak memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeler kapsamında aynı anda yönetilen aylık ve ücretlendirmeler de 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 devresi amacı ile uygulanacak olan artış seviyesi %5'ten %7.5'a  yükseltildi. Açıklanan bu oranlar aynı döneme ait enflasyon farkı ödemelerinde de önemli yere sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra aile yardım ödenekleri tek çocukta 45 TL'den 59 TL'ye, iki çocukta 90 TL'den 118 TL'ye, 3 çocukta 125 TL'den 177 TL'ye, 4 çocukta 180 TL'den 135 TL'ye, 5 çocukta ise 225 TL'den 294 TL'ye çıkartıldı.

Artışlar peş peşe geldi!

Vatandaşlar yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D\'li ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda ilk olarak memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeler kapsamında aynı anda yönetilen aylık ve ücretlendirmeler de 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 devresi amacı ile uygulanacak olan artış seviyesi %5'ten %7.5'a  yükseltildi. Bunların yanı sıra çocuk ödemelerinde de değişiklik meydana geldi. tek çocukta 45 TL'den 59 TL'ye, iki çocukta 90 TL'den 118 TL'ye, 3 çocukta 125 TL'den 177 TL'ye, 4 çocukta 180 TL'den 135 TL'ye, 5 çocukta ise 225 TL'den 294 TL'ye yükseltildi. Biz de bu haberimizde yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D\'li ikramiye ile ilgili gelişmelere ilişkin tüm detaylara yer verdik. İşte merak edilen başlıklar...

Yan ödemede artış meydana geldi!

Memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeler kapsamında aynı anda yönetilen aylık ve ücretlendirmeler de 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 devresi amacı ile uygulanacak olan artış seviyesi %5'ten %7.5'a yükseltildi.

Bunların yanı sıra bu seviye artışının aynı devreye dair enflasyon farkı ödemelerinde de dikkate alınacağı bildirildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde %27.9 seviyesinde yapılacak olan zam, %30 95'e çıkarılacak.

2022 yılında Sosyal yardımlarda da artış meydana geldi!

Açıklanan genelgede memurların alacakları sosyal yardımlarda belirtildi. Maliye kapsamında ilan edilecek olan genel yönetim hizmetleri kategorisinde bulunan birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen zam ve tazminatlar da dahil olmak üzere ayda 10 bin 437 TL olarak verileceği açıklandı.

Aile yardım paraları 500 TL'yi geçti!

Kıdem aylık göstergesi her İsmet senesi amacıyla 20,25 sene hizmetten sonra 500 TL olurken aile yardım ödeneği ise 408.67 TL'den 535.16 TL'ye çıktı.

Bunların yanı sıra aile yardımı parası ise tek çocukta 59 TL, iki çocuk da 118 TL virgülü çocukta 177 TL, 5 çocukta ise 294 TL'ye çıkarıldı.

Çocuk sayısına göre verilen para arttı!

Yapılan açıklamalarda bir çocuk 300 TL, iki çocuk 400 TL, 3 ve diğer çocuklar da 600 TL doğum yardımı ödemesi yapılacak.

2022 yılı sözleşmeli personel ücretleri

Sözleşmeli personellerin 1 Ocak itibari ile sözleşmelerindeki yenilemeler Şubat sonuna kadar tamamlanacak.

Haziran ayının sonuna kadar tam vakitli sözleşmeli çalışacak; avukatlarda maksimum 8 bin 557 TL, çocuk eğiticilerinde 5 bin 850 TL, diş doktorların da 8 bin 074 TL, eczacılarda 7 bin 760 TL, matematikçiler de 8 bin 471 TL, teknikerler de 7 bin 431 TL, ebelerde ise 6 bin 313 TL olacak.

Kamu işçilerine ikramiye!

Yapılan açıklamalara göre 2022 yılında kamuda işçi statüsünde çalışanlara verilecek ikramiye yani tediyenin ilk taksiti 28 Ocak tarihinde diğer taksiti ise 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Bunların yanı sıra maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan kişilere ekte diyenin tamamı 23 Aralık tarihinde verilecek. Kamu kuruluşlarında asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8 bin 673 TL'ye çıkarılacak. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi ise 2 bin 168 TL olurken ücretleri arttıkça bu tutarlar da artacak. Tüm bunların yanı sıra verilen bu ikramiyeleri haciz konulamayacak ve bu durum Yargıtay kararı ile da hüküm altına alınacak.


Son Güncelleme: 25.01.2022 15:43
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Anahtar Kelimeler:
Yan ödemeSosyal YardımAile Yardımı4Dli Ikramiye
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