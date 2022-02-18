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VGM'den açıklama geldi! İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve para yardımı yapılacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere aylık para yardımı da yapılıyor.

18 Şubat 2022 Cuma 08:07
VGM'den açıklama geldi! İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve para yardımı yapılacak!
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İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM tarafından yapılan duyuruda ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği yapılacağı açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç kolisinden kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl yapıldığı ise merak konusu oldu. İhtiyaç kolisi almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç kolisine başvurmak isteyen vatandaşların ilk olarak sosyal güvencelerinin olmaması gerekli. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan vatandaşlar başvuru yapamıyor.

Kuru gıda yardım kolisinin içinde ne var?

“Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir.”

Kimlere gıda yardımı yapılacak?

VGM resmi intenet sayfası üzerinden yapılan duyuruda başvuru şartlarının şu şekilde olduğu açılandı:

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

Yukarıdaki şartları taşıyanlar, başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu

Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne gidin.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan ihtiyaç kolisi duyurusunun ardından kimlerin yardımdan faydalanabileceği merak konusu olmuş durumda. VGM yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve %40’ın üzerinde engele sahip olan vatandaşlara yapılacak aylık 1037,96 TL tutarındaki yardım için gerekli şartlar ise merak ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç kolisine başvurmak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan vatandaşlar başvuru yapamıyor. Sosyal güvencenin yanı sıra söz konusu muhtaç kişilerin düzenli bir gelir ya da aylığının bulunmaması gerekiyor.

Bununla beraber mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınan vatandaşlar da ihtiyaç kolisi için başvuruda bulunamıyor. Herhangi bir gayrimenkule sahip olan ve bu gayrimenkullerden gelir elde eden vatandaşlar da ihtiyaç kolisi alamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koyulan bu şartlar yardımın gerçekten muhtacı olan vatandaşlara verilmesine yönelik.

İhtiyaç kolisi başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

İhtiyaç kolisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bulundurmaları gereken bazı belgeler de var. İhtiyaç kolisi başvurularında vatandaşların yalnızca eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu teslim etmeleri yeterli oluyor. Bununla beraber engelli kadrosundan başvuru yapacak vatandaşların yetkili bir hastaneden alınmış engelli raporu sunması bekleniyor.

VGM yardımı için nasıl başvuru yapılacak?

İhtiyaç aylığı için başvuru yapmak isteyen kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak bulundukları bölgedeki Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruların şahsen ya da posta yolu ile gerçekleşmesi mümkün oluyor. Belgeleri eksiksiz şekilde başvuru yapan vatandaşların onay alması durumunda 2021 yılı boyunca aylık 1037.96 TL ihtiyaç yardımı yapılıyor.



Son Güncelleme: 18.02.2022 08:07
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Anahtar Kelimeler:
Vakıflar Genel Müdürlüğüİhtiyaç Kolisi
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