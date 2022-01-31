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Vakıfbank'tan pandemiye özel 3 ay ertelemeli kredi imkanı

Vakıfbank pandemiye özel 3 ay erteleme imkanı ile toplamda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. 100.000 TL’ye dek verilecek olan ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak kişiler belli şartlara uydukları taktirde Vakıfbank üzerinden pandemi özel kredisini kullanabilecekler. İşte detaylar…

31 Ocak 2022 Pazartesi 08:21
Vakıfbank'tan pandemiye özel 3 ay ertelemeli kredi imkanı
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Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız banka kredi notunuz minimum 1100 ve üzerinde olmalı. Kredi notuyla beraber kredi sicilinizin de temiz olması gerekiyor.

Krediye başvuru yapacak olan müşteri sigortalı bir işte çalışmaktaysa minimum 6 aydır aynı iş yerinden sigortasının yatmış olması şartı bulunuyor.

Krediye başvuru yapacak olan müşteri emekliyse maaşını VakıfBank’a taşıdığı taktirde maaşının 22 katına kadar kredi kullanabilecek.

Esnaflık ve çiftçilik yapmakta olan müşteriler ise ayrı kredi kampanyalarından faydalanabiliyorlar. Vakıfbank şubelerine gidip ticari bölümden bu krediler hakkında bilgi almanız da mümkün.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Başvuru yapmak isteyenler en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra banka, müşterisine kimlik numarası üstünden değerlendirme yaparak ne kadar kredi onayı çıktığını bildirecektir.

Kredi başvurusu için banka şubesinin dışında bankaya ait resmi intenet sitesine giriş yapıp, ihtiyaç kredisi formu da doldurulabiliyor. İhtiyaç kredisi başvuru formu doldurulduktan sonra müşteriye kredi sonucu bildirilerek onay alan kredi banka şubesi ya da intenet bankacılığı üzerinden alınabilecek.

Bankanın kredi faiz oranlarını öğrenmek için bankaya ait resmi intenet sitesinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.01.2022 08:21
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VakıfBankPandemi3AyErtelemeliKredi
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