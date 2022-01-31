Vakıfbank'tan pandemiye özel 3 ay ertelemeli kredi imkanı

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız banka kredi notunuz minimum 1100 ve üzerinde olmalı. Kredi notuyla beraber kredi sicilinizin de temiz olması gerekiyor.

Krediye başvuru yapacak olan müşteri sigortalı bir işte çalışmaktaysa minimum 6 aydır aynı iş yerinden sigortasının yatmış olması şartı bulunuyor.

Krediye başvuru yapacak olan müşteri emekliyse maaşını VakıfBank’a taşıdığı taktirde maaşının 22 katına kadar kredi kullanabilecek.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Esnaflık ve çiftçilik yapmakta olan müşteriler ise ayrı kredi kampanyalarından faydalanabiliyorlar. Vakıfbank şubelerine gidip ticari bölümden bu krediler hakkında bilgi almanız da mümkün.

Başvuru yapmak isteyenler en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra banka, müşterisine kimlik numarası üstünden değerlendirme yaparak ne kadar kredi onayı çıktığını bildirecektir.

Kredi başvurusu için banka şubesinin dışında bankaya ait resmi intenet sitesine giriş yapıp, ihtiyaç kredisi formu da doldurulabiliyor. İhtiyaç kredisi başvuru formu doldurulduktan sonra müşteriye kredi sonucu bildirilerek onay alan kredi banka şubesi ya da intenet bankacılığı üzerinden alınabilecek.

Bankanın kredi faiz oranlarını öğrenmek için bankaya ait resmi intenet sitesinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.