Vakıfbank, Havale ve EFT işlem ücretleri ne kadar?

Havale ve EFT işlemleri banka müşterileri olan vatandaşlar tarafından sürekli olarak merak edilen ve farkları araştırılan konular olurken milyonlarca müşterisi olan kamu bankası Vakıfbank’ın EFT ve Havale ücretleri merak ediliyor.

Havale bankanın iki farklı hesabı arasında yapılan transfer işlemi olarak belirtilirken EFT iki farklı banka arasında yapılan transferlerdir.

Vakıfbank havale işlemleri

Vakıfbank’ta mobil bankacılık havale ücretleri

Bireysel müşteri düzenli havale işlemi: 0-1.000 TL ‘ye kadar 0,50 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemi: 1.000,01- 50.000 TL için 1.00 TL

İsme havale; 0-1.000 TL 0,50 TL TÖS ( Toplu Ödeme Sistemleri) İçin de aynı masraf ücreti alınır.

Cebe Para Gönder: 0.50 TL

İsme Havale; 1.000 TL-50.000 TL arası 1.00 TL

50.000,01 TL ve üzeri: 12.50 TL

Vakıfbank şube havale ücretleri

Hesaptan, kasadan hesaba ve isme havale: 0-1.000 TL için 2.50 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemleri: 0-1000. TL’ye kadar 0.50 TL

Hesaptan, kasadan hesaba ve isme havale: 1.000,01- 50.000 TL için 5.00 TL

Hesaptan, kasadan hesaba ve isme havale: 50.000,01 TL ve üzeri işlemler için 50.00 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemi:1.000,01-50,000 TL’ye kadar 1.00 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemleri: 50.000,01 TL ve üzeri için 12.50 TL

Vakıfbank ATM havale ücretleri

TL BSMV hariç: 2.00 TL

1.000,01- 50.000 TL BSMV hariç: 5.00 TL

50.000,01 TL ve üzeri BSMV hariç: 50.00 TL

Vakıfbank çağrı merkezi havale ücretleri

İsme Havale: 0-1.000 TL ‘ye kadar 2.50 TL

İsme Havale: 1.000,01-50.000 TL için 5.00 TL

İsme Havale: 50.000,01 TL: ve üzeri için 50.00 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemleri: 0-1.000 TL için 0.50 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemleri:1.000,01- 50.000 TL arası 1.00 TL

Bireysel müşteri düzenli havale işlemleri:50.000,01 TL ve üzeri gönderimler için 12.50 TL

Vakıfbank EFT işlemler

Vakıfbank’ın müşterileri olan iki kişi hesapları arasında transferleri en geç 17.15’e kadar yapabilmektedir. Havale işlemleri; intenet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, Şube veya Vakıfbank çağrı merkezleri üzerinden yapılabilmektedir.

EFT işlemleri Vakıfbank’ta en geç 17.15 saatine kadar yapılabiliyor. EFT ücretleri ise merak edilenler arasında yerini alıyor.

Vakıfbank şubeden EFT ücretleri

Bireysel müşteri Düzenli EFT işlemi: 1.000,01-50.000 TL arasında ise 2.00 TL

Rutin EFT: 0-1.000 TL için 5.00 TL

Rutin EFT: 1.000,01-50.000TL arası 10.00 TL

Bireysel müşteri rutin EFT işlemi: 50.000,01 TL ve üzeri işlemler için 25.00 TL

Rutin EFT: 50.000,01 TL ve üzeri için 100.00 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemi: 0.1.000 TL arası 1.00 TL

Rutin dışı gönderilen EFT : 0-1.000 TL arsında ise 7.50 TL

Vakıfbank mobil bankacılık EFT ücretleri

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemi: 0-1.000 TL arası işlemlerde 1.00 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemi1.000,01-50.000 TL arasında ise 2.00 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemi50.000,01 TL ve üzeri için 25.00 TL

Rutin EFT: 1.000,01-50.000 TL için 2.00 TL TÖS (Toplu Ödeme Sistemleri) işlemlerinde de aynı masraf bedeli alınır.

Rutin EFT: 50.000,01 TL ve üzeri için 25.00 TL TÖS işlemlerinde de aynı masraf bedeli alınır.

Rutin EFT:0.1.000 TL arası 1.00 TL

Rutin dışı EFT:0-1.000 TL arasında ise 1.50 TL

Rutin dışı EFT:1.000,01-50.000 TL arası için 3.00 TL

Rutin dışı EFT: 50.000,01 TL ve üzeri için 37.50 TL

Vakıfbank ATM üzerinden EFT ücretleri

Rutin EFT: 0-1.000 TL’ye kadar 2.00 TL

Rutin EFT: 1.000,01-50.000 TL arasında ise 5.00 TL

Rutin EFT: 50.000,01 TL ve üzeri 50.00 TL

Vakıfbank çağrı merkezi üzerinden EFT ücretleri

Vakıfbank çağrı merkezi için belirlenen telefon numarası 0850 222 0724’tür.

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemleri:0-1.000 TL ‘ye kadar 1.00 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemleri: 1.000,01- 50.000 TL arası 2.00 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemleri:50.000,01 TL ve üzeri için 25.00 TL

Rutin EFT: 0-1.000 TL için 5.00 TL

Rutin EFT: 1.000,01-50.000 TL arasında ise 10.00 TL

Rutin EFT: 50.000,01 TL ve üzeri için 100.00 TL

Rutin dışı EFT: 0-1.000 TL arasında ise 7.50 TL

Rutin dışı EFT: 1.000,01 -50.000 TL arasında ise 15.00 TL

Rutin dışı EFT: 1.000,01 -50.000 TL için 15.00 TL

Vakıfbank EFT altın transfer ücretleri