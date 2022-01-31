Uluslararası Bankacılık İşlemlerinizin Cevabı Yurtdışındayız’da

Yurtdışında yaşayan Türklerin ya da yurtdışına gitmek isteyen kişilerin özellikle finans ve bankacılık alanında bilgi almak için ilk baktıkları yer intenet oluyor. Ancak aradıkları birçok alanda yeterli bilgiye kolay ulaşamayabiliyorlar.

Yurtdışındayız bu alanda bilgilere ulaşabilmeniz için kurulmuş bir intenet sitesi. Sitede yurtdışında yaşarken başta finansal anlamında karşılaşabileceğiniz birçok sorun hakkında faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

Yurtdışındayız Kime Yönelik Kurulmuştur?

Yurtdışındayız sitesi yurtdışında yaşayan ya da yurtdışıyla iş ya da kişisel anlamda bağı olan vatandaşlarımızın sorularına cevap vermek için kurulmuştur.

Günümüzde intenet üzerinden kolayca bilgiler bulabilsek de birçok alanda hala daha eksiklikler mevcut. İşte Yurtdışındayız uluslarası finans anlamında burada devreye giriyor.

Ayrıca sadece yurtdışında yaşayan Türkler değil aynı zamanda yurtdışına gitmek isteyen ya da yurtdışında tanıdığı biri yaşayan kişilerde site üzerinde aradıkları bilgiye kolaylıkla ulaşabilir.

Yurtdışındayız’da Hangi Alanlarda Rehberler Bulabilirsiniz?

Yurtdışındayız intenet sitesinin sunduğu konular oldukça geniş. Uluslarası para transferleri, vize işlemleri ve yurtdışında çalışmak için gereken bilgileri bulabileceğiniz gibi aynı zamanda uluslararası kargo işlemleri ve yurtdışında alabileceğiniz eğitimler gibi kapsamlı konuları başlıklar halinde bulmanız da mümkün. Sitede bulabileceğiniz konulara daha yakından bakalım:

Finans Alanı

Uluslararası Para Transferleri

Yurtdışında Eğitim

Vize İşlemleri

Yurtdışında Çalışma

Finans Alanında Konular

Yurtdışına yeni taşınan birisi için başka bir ülkenin bankacılık sistemini anlamak göz korkutucu olabilir. Öneğin; yurtdışına taşınan birisinin ilk yapması gereken işlemlerden birisi yurtdışında banka hesabı açmak olmalıdır. Aslında akla ilk gelen konulardan olmasa da birçok ülkede ev kiralamak için bile banka hesabınızın olması gerekir. Sadece bu da değil, farklı ülkelerin kredi çekme koşulları, ev alma koşulları, kredi kartı almak için neler yapılması gerektiği ve en iyi kredi kartları gibi finans alanında birçok konuda aradığınız cevapları burada bulabilirsiniz.

Uluslararası Para Transferleri

Para transferleri karmaşık bir konu olmasa da para gönderen kişi için en uygun ve güvenilir yolun seçilmesi oldukça önemlidir.

Genellikle bankalar ile para transferleri yapılsa da günümüzde birçok altenatif para transfer şirketleri de bulunuyor. Bu şirketler içinden en güvenilir ve en uygun şirketi seçmek için iyi bir araştırma yapmak önemli.

Yurtdışındayız bu konuda da oldukça güvenilir bilgiler sunuyor. Sizde para transfer işlemleri sırasında oluşan swift masraflarına altenatif yollar arıyorsanız site üzerinde Türk bankalarının yazıları dışında altenatif para transfer şirketlerinin incelemelerine de ulaşabilirsiniz.

Ayrıca site üzerinden ülkelere özel nasıl para transferi yapabileceğinizi ve altenatif yöntemleri bulmanız mümkün. Eğer yurtdışından Türkiye’ye para göndermek istiyorsanız Yurtdışındayız sitesine göz atmanızı öneririz.

Eğitim Alanında Konular

Yurtdışında lisans ya da yüksek lisans almak isteyen kişiler içinde Yurtdışındayız sitesinde birçok içerik bulmak mümkün.

Yurtdışında tercih edilen meslekler, öğrencilere verilen burslar ya da öğrenciyken yurtdışında çalışmak gibi konular hakkında kapsamlı yazılar bulabilirsiniz. Ayrıca sitede mesleklere ait ayrı yazılar da mevcut. Bu yazılarda hangi mesleklerin yurtdışında çalışma imkanı olduğu ya da bu alanlarda nasıl iş bulunabileceği gibi rehber yazılar bulunuyor. Öneğin; yurtdışında tıp okumak istiyorsanız sitede tam da size göre bir yazı mevcut.

Özellikle yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin finansal sorularının cevaplarını burada bulmak mümkün. Öneğin Almanya’da eğitim almak için bloke hesap açmak gerekiyor. Bu işlemlerin detaylarını da Yurtdışındayız üzerinden öğrenebilirsiniz.

Vize İşlemleri

Yurtdışına gitmek isteyen kişileri en çok zorlayan konulardan biri olan evrak işlemleri de sitede detaylı bir şekilde anlatılan konular arasında. Birden fazla vize türü ya da toplanması gereken evraklar işin içine girince bu bilgileri anlatan bir kaynak bulmak oldukça önemli oluyor. Vize işlemlerinden vatandaşlığa kadar birçok konuyu kapsayan yazılar ile aklınıza takılan konulara kolaylıkla cevap bulabileceğiniz sitede vizelerin ücretleri, vize almak için bankada ne kadar para olması gerektiği gibi vizelere finansal açıdan yaklaşan rehber içerikler de bulmak mümkün.

İş Alanında Konular

Günümüzde yurtdışında çalışmak için gitmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli artmış durumda. Ancak Türkiye üzerinden de yurtdışıyla iş yapmak mümkün. Özellikle teknoloji sayesinde evinizden çıkmadan yurtdışında bir şirkete çalışabilir veya yaptığınız işleri yurtdışına satabilirsiniz.

Tabii böyle bir durumda kargo, evrak işlemleri ve finansal anlamda ödeme sistemleri ve vergiler gibi birçok alanda da ekstra bilgilere ihtiyacınız olacak. Yurtdışındayız bu alanda da size yardımcı olacak birçok yazıyı bünyesinde barındırıyor.

Yurtdışındayız sitesinin amacının yurtdışında yaşayan Türklere ve yurtdışına çıkmak isteyen kişilere yardım etmek ve bilgi sağlamak olduğunu daha önce belirttik. Ancak yurtdışına sadece tatil amacıyla gidiyorsanız da site üzerinde ilgilinizi çekecek içeriklere ulaşmanız mümkün. Öneğin; Couchsurfing nasıl yapılır, Avrupa’yı tren ile seyahat etmek isterseniz neler yapmanız gerekir gibi gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.