Turkcell faturalı hatlara kredi veriyor mu? Turkcell hakkında bilgiler

Turkcell, 28 Şubat 1994 yılından itibaren ülkemizde hizmet vermeye devam ediyor. Milyonlarca insan Turkcell operatörünü kullanırken vatandaşlar hatlar üzerinden telefon alabiliyor. Birçok operatör ülkemizde faaliyetini gösterirken rekabet ortamı sağlanıyor. Vatandaşlara hat üzerinden kredi veren operatörler bulunurken kişiler Turkcell faturalı hatlara kredi veriyor mu? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Turkcell hakkında merak edilenler

Turkcell ihtiyaç kredisi veriyor mu?

Turkcell, faturalı hatlara kredi olanağı sağlamaktadır. Yeni bir telefon almak isteyenler için yardım eden Turkcell, kredi notu düşük olan vatandaşların cep telefonu alması için düzenlenen bir kampanya uygulamaktadır.

Turkcell kredi başvurusunda bulunmak için öncelikle kişinin faturalı hat olması gerekmektedir. Bu anlamda Turkcell bayisine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Faturaya ek telefon almak yerine para alarak nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Bayi ödemeleri direk faturaya yansımaktadır.

Bölük ödeme sayesinde aynı bankadan kredi çekmiş gibi olursunuz

Turkcell faturalı hat üzerinden cep telefonu aldığında bayi hizmeti bedeli talep edecektir.

%10 ve %15 gibi oranla komisyon ödeyebilirsiniz.







Krediden yararlanmak için gerekli koşullar nelerdir?

Krediden faydalanmak için öncelikle bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartları sağlayan kişiler krediden faydalanabilir.

Kişi faturalı olmalı,

Faturasız hat kullananlar kredi kampanyasından yararlanamaz,

Turkcell faturalı hattın en az 6 ay kullanılması gerekir. Aktif olarak kullanılan fatura, aylık ödemelerinde düzenli ve eksiksiz olması önemlidir.

Turkcell’de biriken puanlar ile telefon almak mümkün mü?

Turkcell’de puanlarınızı kullanarak telefon almak istiyorsanız faturalı hat için belirli bir süre kullanmanız gereklidir. Biriken puanlardan yararlanmak için ödemelerinizi düzenli ve eksiksiz şekilde kullanmanız yeterlidir. Güncel borçlarınızı zamanında ödemelisiniz. Turkcell operatörü sunulan ücretler üzerinden kullanılan tarifeyi en az 4-6 ay kullanmanız yeterlidir.

Telefon almak için puan sorgulama işlemleri, Turkcell mağazalarına giderek yapabilirsiniz. Sorgulama işlemleri T.C kimlik numarası üzerinden sorgulanır. Bu sorgulamalar genellikle her puan 1 TL olarak hesaplanır. Sizlerde T.C kimlik numarası ile sorgulama yapmak istiyorsanız T.C kimlik numarası, doğum yılı yazılıp 1122’ye SMS göndererek sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Önek olarak 1.500 TL puanı olan bir vatandaş 1.500 TL değerinde bir telefon alabilir.

Turkcell kredi limiti ve şartları nelerdir?

Turkcell operatörlerinden kredi almak isteyen kişiler için belirli bir limit bulunmaktadır. Bu limitler özellikle kredilerin vadeleri firmalara göre değişiklik gösterir. Vadeler ise 6 veya 24 ay arasında değişir. Nakit ihtiyacınızın giderilmesi için hat üzerinden çekilen kredilerde bankaların ihtiyaç kredilere göre daha yüksek miktarda olabilir. Satmak için alacağınız cihazlarda krediler en fazla 10.000 TL olmaktadır.

Financell kredisi kaç taksite kadar kullanılmaktadır?

Financell destekleri genel olarak telefonlarda 12 ay olurken, tabletlerde 6 ay olmaktadır.

Aksesuar ürünlerinde 36 ay imkân sunarken yasal olarak 3,500 TL üzerinden cep telefonu kullandırılan kredilerin vadesi en fazla 3 ay olmaktadır.

Turkcell financell kredi başvurusu nedir?

Turkcell operatörü haricinde kredi hizmetinin yanında ayrı olarak kredi kullanımları için vatandaşlara Financell servisi hizmet eder. Financell servisi, Turkcell operatörü için hizmet verirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK yetkisi ile ürün ve hizmet finansmanı sağlamak için faaliyete geçirilmiştir. Mağazadan cihaz almak isteyen vatandaşlar financell sayesinde cihazlı kampanyalardan yararlanmaktadır.

Kredi başvuruları için ilk olarak Turkcell mağazalarına giderek başvuru yapabilirsiniz veya Turkcell müşteri hizmetlerini arayarak 0532 532 00 00 numarasından başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

Financell kredi imkanlarından kimler yararlanabilir?

Seçilen cihazlar financell kredi tutarı için yeterli olması gerekmektedir. Financell kredisinden yararlanmak için kurum bazı şartları öne sürmüştür. Bunlar; son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş faturaların olmaması gerekir. T.C kimlik numarası ile adınıza kayıtlı hatlardan hiçbir abonelik sözleşmesine aykırı bir durum olmaması gerekir. T.C kimlik numarasına kayıtlı olan hatlardan herhangi birine önceden katılarak taahhüt süresi önce iptal edildiği için hesaplanan fatura bedeli ödenmiş olmaması gerekir.

Turkcell faturaya ek tarifeler nelerdir?

Turkcell, kullanıcılarına özel ayrıca avantajlı paket imkânı sunmaktadır. İşte uygun fiyatlı tarifeler ve ücretleri haberimizde

Platinum Plus 25: 139.90 TL

Yıldız 8: 79.90 TL

Aynen 15 GB: 60 TL

Platinum 50: 99 TL

Platinum Black 85: 149 TL

GNÇ Maksi 9 GB: 69.90 TL

Turkcell krediyi nakite çevirme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Turkcell’de krediyi nakite çevirmek için öncelikle alacağınız telefonu, puan ve tarifeye uygun şekilde alınmalıdır. Önek olarak günümüzün popüler telefonu Realme 6i için Turkcell’in resmi intenet sitesinden veya GSM bayisinden 2,499 TL alabilirsiniz. Kutusunu hiç çıkarmadan telefonu kullanmadan yine aynı oranla veya yüksek miktar ile başka bir kişiye satabilirsiniz. Bu sayede elinize nakit para geçmiş olur.