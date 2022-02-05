Tozkoparan İskender dizisi Alara Işık kimdir? Minel Beril hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Tozkoparan İskender dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Diziye yeni dahil olan isimlerden birisi Alara Işık karakteri ile Minel Beril oldu. Peki Minel Beril kimdir?

Tozkoparan İskender Alara Işık kimdir?

Minel Beril kimdir?

Tozkoparan dizisine son katılan karakterlerden birisi de Alara Işık olmuştur. Alara Işık Kasırga takımının bir üyesi olarak karşımıza çıkacak. Tozkoparan İskender dizisinde Alara Işık karakterine Minel Beril hayat vermektedir.

2010 yılında doğan Minel Beril, Yuvam Ajans’ta oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak Tozkoparan İskender dizisinde rol alan ve oyunculuk kariyerine adım atan Minel Beril, Tozkoparan İskender dizisindeki performansı ile beğeni toplamıştır.