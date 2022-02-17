Torun bakma maaşı kaç TL’dir? Torum bakma maaşı nasıl alınır?

Sadece çalışan anne ve babaların çocuklarına bakan anneanne veya babaanneye verilen bir maaş olan torun bakma maaşının kaç TL olduğu ve nasıl alındığı merak edildi. 2017 yılından itibaren verilmeye başlanan torun bakma maaşı yeni bir uygulama olduğu için pilot şehirler belirlenmiş ve sadece bu şehirlerde yaşayan kişilere verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, asgari ücretin %30’u olarak hesaplanır ve her yıl kaç kişiye verileceği belirlenen torun maaşı 2021 yılında güncel olarak 425 TL olarak verilmektedir. Torun bakma maaşı almak için ise gerekli kurumlara başvuru yapması ve gerekli şartları yerine getirmesi gerekir.

Torun bakma maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Torun bakma maaşı almak için başvuru yapmanın iki yolu vardır. Birincisi şahsen başvuru ikincisi ise online başvurudur. Torun bakma maaşına şahsen başvuru yapacak olan kişiler için izlenecek yol şu şekildedir;

Başvuruda gerekli olan şartları yerine getirilir,

Başvuruda gerekli olan evrakları hazırlanır,

Anneanne ya da babaanne tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınır,

İkamet edilen şehirdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğüne gidilir,

Torun bakma maaşı başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra işlem tamamlanır.

Torun bakma maaşına Online olarak başvuru yapacak kişiler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığının web adresi ( https://ailevecalisma.gov.tr/ ) üzerinden veya e-Devletteki torun bakma maaşı başvuru formu ile online başvurularını gerçekleştirebilir.

Torun bakma maaşı almak için başvuru şartları nelerdir?

Torun bakma maaşı sadece çalışan anne ve babaların çocuklarına bakan anneanne veya babaanneye verilir. Bakanlığa ait olan torun bakma maaşı uygulaması yeni bir uygulamadır. Torun bakma maaşı almak için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir,

Anne, baba ve çocuğun aynı evde, anneanne veya babaannenin ise aileyle aynı ilde olması gerekir,

Anneanne ya da babaannenin bakılacak çocuğun ebeveynleri ile birlikte torun bakma projesi kapsamında belirlenen pilot illerde ikamet etmesi gerekir,

Bakılacak olan çocuğun 3 yaşından küçük olması gerekir,

Anneanne ya da babaannenin 65 yaşın altında olmaması gerekir,

Annenin 18 yaşından büyük olması gerekir,

Annenin doğumdan önce en az bir sene sigortalı çalışıyor olması ve bakım sürecinde de sigortalı çalışıyor olması gerekir, 360 günlük prim ödemesi yapılmadıysa başvuru yapılamaz,

Annelerin verilen doğum izninin tamamen kullanılması ve doğum izninden sonra işe geri dönmesi gerekir,

Parasız izin talep eden anneler bu projeden faydalanamazlar,

Anne ve babanın aldığı maaşın belirlenen üst sınırı aşmaması gerekir,

Bakım süreci içerisinde çocuğun başka bir bakıcısı olmaması gerekir,

Anneanne ya da babaannenin sağlık raporunun temiz olması gerekir ve bakım için herhangi fiziksel ve ruhsal sorununun olmaması gerekir.

Torun bakma maaşı almak için gerekli evraklar

Torun maaşı almak isteyenlerden bazı evraklar istenmektedir. Bunlar;

Torun bakım maaşı başvuru formu,

Bakılacak çocuğun anne ve babasına ait kimlik belgesi fotokopisi,

Bakılacak çocuğa ait kimlik belgesi fotokopisi,

Torun bakım maaşı almak isteyen anneanneye ya da babaanneye ait kimlik belgesi fotokopisi,

Bakılacak çocuğun anne ve babasına ait gelir belgesi,

Bakılacak çocuğun anne ve babasına ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken hizmet dökümü,

Çocuğa bakacak anneanne veya babaanneye ait güncel sağlık raporu,

Bakılacak çocuğun anneannesi veya babaannesine ait gelir belgesi,

Bakılacak çocuğun ebeveynlerine ait ikametgâh kayıt öneği,

Bakılacak çocuğun anneannesi veya babaannesine ait ikametgâh kayıt öneği gerekir.

Torun bakma maaşı nasıl sorgulanır?

Torun bakım maaşının sorgulaması iki farklı yolla yapılmaktadır; e-Devlet üzerinden ya da www.ailevecalisma.gov.tr sitesinden kontrol edilebilmektedir. Torun bakma maaşının E-Devlet üzerinden kontrolü şu şekilde yapılmaktadır.;

Çocuğa bakacak olan kişinin E-Devlet sitemine T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, ana sayfada bulunan E-hizmet bölümüne girilir. Açılan sayfada Kurumlar kısmına giriş yaparak ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı’ sekmesine tıklanır, açılan yeni sekmede Torun bakım parası bölümüne giriş yaparak başvuru durumunun sorgulaması yapabilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler web sitesinden kontrolü ise şu şekilde yapılır;

www.ailevecalisma.gov.tr adresine giriş yapılır, müracaat işlemleri sekmesine tıklanıp, giriş detayları dikkatlice girilir. Sorgula butonuna tıklayıp, bilgiler doğrulandıktan sonra torun bakma aylığı almaya uygun olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Eğer şartlara uygun bulundu ise sisteme giriş yapmak için anneannenin ya da babaannenin, annenin, babanın ve bakılacak çocuğun T.C kimlik numaraları istenecektir.

Torun bakma maaşı kaç ay verilmektedir?

Torun bakma maaşı almak için şartları yerine getirip başvurusu kabul olan anneanne veya babaanneye 12 ay boyunca torun bakma maaşı verilir. Anneanne veya babaanne başka bir torunu içinde torun bakma maaşı almak isterse ilk torununun bir yıllın bakım süresini doldurduktan sonra ikinci torunu için başvuru yapabilir.

Torun bakma maaşı nerden alınır?

Sadece çalışan anne ve babaların çocuklarına bakan anneanne veya babaanneye verilen bir maaş olan torun bakma maaşı PTT şubelerinden alınmaktadır. Maaş 12 ay boyunca anneanne ya da babaanne adıyla açılan hesaba yatırılır. Anneanne ya da babaanne PTT şubelerine T.C Kimlik cüzdanlarıyla giderek maaşlarını çekebilirler.

Torun bakma maaşı hangi pilot illerde alınır?

Torun bakma ayılığı yeni bir uygulama olduğu için pilot illerde verilir. Maaş alacak olan anneanne ya da babaannenin bu pilot illerde ikametgâh etmesi gerekir. Torun bakım maaşı; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Gaziantep, Konya ve Kayseri illerinde verilmektedir.

Torun bakma maaşı neden kesilir?

Torun bakma maaşı bazı durumlarda kesintiye uğramaktadır. Torun bakma maaşını tüm yıl boyunca kesintisiz bir şekilde almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Torun bakma maaşını kesintiye uğramasının nedenleri şunlardır;