Tarımsal destek kredisi veren bankalar hangileridir?

- Yapı Kredi Bankası
- Şekerbank
- Denizbank
- Türkiye İş Bankası
- Vakıfbank
- Türkiye Ekonomi Bankası
- Fibabanka
- QNB Finansbank
- Akbank
- Ziraat Bankası
- Garanti BBVA
- Halkbank
Ziraat Bankası tarımsal destek kredisi
- Ziraat Bankası’nda damlama, basınçlı sulama, tarlaya su çekme gibi durumlar için moden basınçlı sulama sistemleri için kredi veriliyor.
- Traktör, çim biçme, silaj, yem karma gibi işlere alınacak ekipmanlar alacak olanlar için mekanizasyon kredisi verilmektedir.
- Küçük ekipman kredisi almak isteyenler 25 bin TL’ye kadar kredi alabilir.
- Kredilerde 7 yıla kadar vade imkanı vardır. Bunun yanı sıra ilk 2 yıl geri ödeme talebi yoktur.
- Ziraat Bankası’ndan işletme edindirme, hasat ve pazarlama, taksitli tarım destek, genç çiftçi, organik tarım, arazi alım ve üretim destek konularında tarımsal destek kredisi çekilebilir.
- Kredilerde yıllık %5-%9 arasında faiz uygulanıyor.
- Traktör alımı için 50 bin TL krediyi 84 ay vade ile alacak çiftçiler; %50 faiz indirimi ile kredisini kullanabilir. Aylık %0.5 faiz oranı ile kredi alması gerekirken, %0.25 faiz oranı ile kredi almaktadır. Aylık ödemesi gereken taksit tutarı 674.27 TL olmaktadır. Toplamda geri ödemesi istenen tutar ise; 56.638,90 TL olmaktadır.
QNB Finansbank tarımsal destek kredisi
- Kredi alacak kişilere üretim maliyetlerinin %75’i kadar kredi verilmektedir.
- Geri ödemeler ise hasat dönemlerine göre belirlenir. Aylık taksitlerin yanı sıra yılda bir defa ödeme de kabul edilmektedir.
- İşletme dönemleri için de bitkisel üretim kredisi, meyve ve bağ kredisi, organik tarım kredisi, sera kredisi, sözleşmeli ürün kredisi verilmektedir.
- Bunların yanı sıra işletme yatırım dönemlerinde ise tarımsal ekipman alımı, traktör ve tarla alımları, sulama işlemleri, sera yatırımı harcamalarında kredi çekilebilir.
Türkiye Ekonomi Bankası tarımsal destek kredisi
- Bu bankada sulama, tarla sürümü, ilaç, gübre alanlarına hasat kredisi verilmektedir.
- Bunun yanı sıra çevreye ve insan sağlığına önem gösteren işletmelere de faaliyetleri için organik tarım kredisi verilmektedir.
- TEB, iyi tarım uygulamaları için 12 ay vade seçeneği sunmuştur.
- Herhangi bir firma adına üretim yapanlar için de sözleşmeli üretim kredisi vermektedir.
- Traktör alacaklara 60 ay vade seçeneği sunmaktadır.
- Tarımsal krediler için makine ve ekipmanlar için de 48 ay vade ile kredi vermektedir.
- Sulama amaçlı krediler için moden basınçlı sulama kredi imkanı vardır.
- Bunların yanı sıra 60 ay vade imkanı ile arazi alım kredisi verilmektedir.
- Yeni çiftlik inşa etmek isteyenlere de 60 ay vade imkanı ile çiftlik inşa kredisi verilmektedir.
- Bu kredi 2 yıl ödemesiz olarak verilebilir ve 84 aya kadar vade imkanı vardır.
Şekerbank tarımsal destek kredisi
- Bu bankadan aydınlatma, ilaç alımları, gübre, mazot, fide, tohum gibi konular için kredi alınabilmektedir.
- Yalnız ÇKS belgesi bulunmayanlara kredi verilmemektedir.
- Bu bankada da esnek ödeme seçenekleri vardır. Ödeme dönemleri hasat dönemlerine denk getirilebilir.
- Faiz oranları başvuru sahibine göre değişiklik gösterir.
- Bunların yanı sıra ilk 2 sene ödeme talep edilmez.
- Tarımsal destek kredisi alanlara çiftçilere özel kredi kartları verilmektedir. Hasat kart, Şekerbank TMO kart ve hasat pos gibi ürünleri kullanabilmeleri mümkündür.
Türkiye İş Bankası tarımsal destek bankası
- İşletme dönemlerinde 24 aya varan vade imkanı ile tarımsal destek kredisi verilmektedir.
- Seracılık yapan çiftçiler 24 ay vade imkanı ile kredi alabilirler.
- Bunların yanı sıra orta vadeli tarım kredisi alanlara 60 ay vade imkanı geri ödeme yapabilirler.
- Sözleşme yapılan firmalardan 12 aya kadar taksit ile sözleşmeli üretim kredisi alınabilir.
- Mantar yetiştireceklere ise 24 ay vade imkanı ile mantar işletme kredisi verilmektedir.
- Arazi alacaklara da 60 ay vade imkanı ile tarımsal arazi kredisi verilmektedir.
Garanti BBVA tarımsal destek kredisi
- Bu bankadan 12 aydan 60 aya kadar vade imkanı ile kredi alabilirsiniz.
- Bu bankada süt hayvancılığı kredisi, tarımsal proje kredisi, kredi mektubu gibi yatırım kredileri verilmektedir.
- Ödemelerin hasat döneminde yapılmasına izin verilmektedir.
- Hibe destek programları için de kredi verilmektedir.
Halkbank tarımsal destek kredisi
- Bu bankadan 48 ay vade imkanı ile kredi çekilebilmektedir.
- Çiftçilere kolaylık sağlamak için de geri ödemelerin hasat zamanında yapılma imkanı tanınmaktadır.
- Seracılık yapanlara kredi verilmektedir.
- Tarımsal sulama için düzenek kredisi verilmektedir.
- Hibe kredileri için bu bankaya başvuru yapılabilir.
- Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz karşılığında kredi verilmektedir.
- Topraksız tarım kredisi alınabilmektedir.
- Tarım için gerekli traktör ve tarım makineleri kredisi Halkbank tarafından verilmektedir.
Vakıfbank tarımsal destek kredisi
- Bu bankadan süt hayvancılığı kredisi, seracılık kredisi, kontratlı üretim kredisi, organik kredi, tarım kredisi, besi hayvancıları için kredi, süt hayvancılığı için kredi verilmektedir.
- Bunların yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz senedi için kredi verilmektedir.
- Hibe destekli yatırım kredisi, tarımsal alanda yatırım kredisi, kalkınmaya yönelik hibe destekli proje ve proje kredisi olmak üzere dört farklı proje için de krediler verilmektedir.
Denizbank tarımsal destek kredisi
- Bu bankadan tarımsal işletme kredisi alanlara kredi verilmesinin amacı tohum, gübre, fide, sulama, çapalama, akaryakıt, ilaç, yem gibi masrafların karşılanmasıdır.
- Bunun yanı sıra kişiler hayvancılık, meyvecilik, sera tarımı gibi tarımsal yatırımlar için kredi alabilirler.
- Tarımsal projeleri için tarımsal destek kredisi almak isteyenler; Denizbank’ın projeli yatırım kredisine başvuru yapmalılardır. AB standartlarında üretim yapmaya teşvik etmek için bu kredi verilmektedir.
Son Güncelleme: 30.01.2022 05:06