Tarımsal destek kredisi veren bankalar hangileridir?

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Ziraat Bankası tarımsal destek kredisi

Ziraat Bankası’nda damlama, basınçlı sulama, tarlaya su çekme gibi durumlar için moden basınçlı sulama sistemleri için kredi veriliyor.

Traktör, çim biçme, silaj, yem karma gibi işlere alınacak ekipmanlar alacak olanlar için mekanizasyon kredisi verilmektedir.

Küçük ekipman kredisi almak isteyenler 25 bin TL’ye kadar kredi alabilir.

Kredilerde 7 yıla kadar vade imkanı vardır. Bunun yanı sıra ilk 2 yıl geri ödeme talebi yoktur.

Ziraat Bankası’ndan işletme edindirme, hasat ve pazarlama, taksitli tarım destek, genç çiftçi, organik tarım, arazi alım ve üretim destek konularında tarımsal destek kredisi çekilebilir.

Kredilerde yıllık %5-%9 arasında faiz uygulanıyor.

Traktör alımı için 50 bin TL krediyi 84 ay vade ile alacak çiftçiler; %50 faiz indirimi ile kredisini kullanabilir. Aylık %0.5 faiz oranı ile kredi alması gerekirken, %0.25 faiz oranı ile kredi almaktadır. Aylık ödemesi gereken taksit tutarı 674.27 TL olmaktadır. Toplamda geri ödemesi istenen tutar ise; 56.638,90 TL olmaktadır.

QNB Finansbank tarımsal destek kredisi

Kredi alacak kişilere üretim maliyetlerinin %75’i kadar kredi verilmektedir.

Geri ödemeler ise hasat dönemlerine göre belirlenir. Aylık taksitlerin yanı sıra yılda bir defa ödeme de kabul edilmektedir.

İşletme dönemleri için de bitkisel üretim kredisi, meyve ve bağ kredisi, organik tarım kredisi, sera kredisi, sözleşmeli ürün kredisi verilmektedir.

Bunların yanı sıra işletme yatırım dönemlerinde ise tarımsal ekipman alımı, traktör ve tarla alımları, sulama işlemleri, sera yatırımı harcamalarında kredi çekilebilir.

Türkiye Ekonomi Bankası tarımsal destek kredisi

Bu bankada sulama, tarla sürümü, ilaç, gübre alanlarına hasat kredisi verilmektedir.

Bunun yanı sıra çevreye ve insan sağlığına önem gösteren işletmelere de faaliyetleri için organik tarım kredisi verilmektedir.

TEB, iyi tarım uygulamaları için 12 ay vade seçeneği sunmuştur.

Herhangi bir firma adına üretim yapanlar için de sözleşmeli üretim kredisi vermektedir.

Traktör alacaklara 60 ay vade seçeneği sunmaktadır.

Tarımsal krediler için makine ve ekipmanlar için de 48 ay vade ile kredi vermektedir.

Sulama amaçlı krediler için moden basınçlı sulama kredi imkanı vardır.

Bunların yanı sıra 60 ay vade imkanı ile arazi alım kredisi verilmektedir.

Yeni çiftlik inşa etmek isteyenlere de 60 ay vade imkanı ile çiftlik inşa kredisi verilmektedir.

Bu kredi 2 yıl ödemesiz olarak verilebilir ve 84 aya kadar vade imkanı vardır.

Şekerbank tarımsal destek kredisi

Bu bankadan aydınlatma, ilaç alımları, gübre, mazot, fide, tohum gibi konular için kredi alınabilmektedir.

Yalnız ÇKS belgesi bulunmayanlara kredi verilmemektedir.

Bu bankada da esnek ödeme seçenekleri vardır. Ödeme dönemleri hasat dönemlerine denk getirilebilir.

Faiz oranları başvuru sahibine göre değişiklik gösterir.

Bunların yanı sıra ilk 2 sene ödeme talep edilmez.

Tarımsal destek kredisi alanlara çiftçilere özel kredi kartları verilmektedir. Hasat kart, Şekerbank TMO kart ve hasat pos gibi ürünleri kullanabilmeleri mümkündür.

Türkiye İş Bankası tarımsal destek bankası

İşletme dönemlerinde 24 aya varan vade imkanı ile tarımsal destek kredisi verilmektedir.

Seracılık yapan çiftçiler 24 ay vade imkanı ile kredi alabilirler.

Bunların yanı sıra orta vadeli tarım kredisi alanlara 60 ay vade imkanı geri ödeme yapabilirler.

Sözleşme yapılan firmalardan 12 aya kadar taksit ile sözleşmeli üretim kredisi alınabilir.

Mantar yetiştireceklere ise 24 ay vade imkanı ile mantar işletme kredisi verilmektedir.

Arazi alacaklara da 60 ay vade imkanı ile tarımsal arazi kredisi verilmektedir.

Garanti BBVA tarımsal destek kredisi

Bu bankadan 12 aydan 60 aya kadar vade imkanı ile kredi alabilirsiniz.

Bu bankada süt hayvancılığı kredisi, tarımsal proje kredisi, kredi mektubu gibi yatırım kredileri verilmektedir.

Ödemelerin hasat döneminde yapılmasına izin verilmektedir.

Hibe destek programları için de kredi verilmektedir.

sal destekileri, çiftçilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun faizlerle ve kolay ödeme yöntemleri ile verilen kredilerdir. 2021 yılında tarımsal destek verenlar şunlardır:

Halkbank tarımsal destek kredisi

Bu bankadan 48 ay vade imkanı ile kredi çekilebilmektedir.

Çiftçilere kolaylık sağlamak için de geri ödemelerin hasat zamanında yapılma imkanı tanınmaktadır.

Seracılık yapanlara kredi verilmektedir.

Tarımsal sulama için düzenek kredisi verilmektedir.

Hibe kredileri için bu bankaya başvuru yapılabilir.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz karşılığında kredi verilmektedir.

Topraksız tarım kredisi alınabilmektedir.

Tarım için gerekli traktör ve tarım makineleri kredisi Halkbank tarafından verilmektedir.

Vakıfbank tarımsal destek kredisi

Bu bankadan süt hayvancılığı kredisi, seracılık kredisi, kontratlı üretim kredisi, organik kredi, tarım kredisi, besi hayvancıları için kredi, süt hayvancılığı için kredi verilmektedir.

Bunların yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz senedi için kredi verilmektedir.

Hibe destekli yatırım kredisi, tarımsal alanda yatırım kredisi, kalkınmaya yönelik hibe destekli proje ve proje kredisi olmak üzere dört farklı proje için de krediler verilmektedir.

Denizbank tarımsal destek kredisi