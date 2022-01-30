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Tarımsal destek kredisi veren bankalar hangileridir?

Tarım ile ilgilenen vatandaşlar tarım destek kredisi veren bankaları araştırıyor. Haberimizden kredi veren bankaları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

30 Ocak 2022 Pazar 05:06
Tarımsal destek kredisi veren bankalar hangileridir?
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Tarımsal destek kredileri, çiftçilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaları  için uygun faizlerle ve kolay ödeme yöntemleri ile verilen kredilerdir. 2021 yılında tarımsal destek veren bankalar şunlardır:

  • Yapı Kredi Bankası
  • Şekerbank
  • Denizbank
  • Türkiye İş Bankası
  • Vakıfbank
  • Türkiye Ekonomi Bankası
  • Fibabanka
  • QNB Finansbank
  • Akbank
  • Ziraat Bankası
  • Garanti BBVA
  • Halkbank

Ziraat Bankası tarımsal destek kredisi

  • Ziraat Bankası’nda damlama, basınçlı sulama, tarlaya su çekme gibi durumlar için moden basınçlı sulama sistemleri için kredi veriliyor.
  • Traktör, çim biçme, silaj, yem karma gibi işlere alınacak ekipmanlar alacak olanlar için mekanizasyon kredisi verilmektedir.
  • Küçük ekipman kredisi almak isteyenler 25 bin TL’ye kadar kredi alabilir.
  • Kredilerde 7 yıla kadar vade imkanı vardır. Bunun yanı sıra ilk 2 yıl geri ödeme talebi yoktur.
  • Ziraat Bankası’ndan işletme edindirme, hasat ve pazarlama, taksitli tarım destek, genç çiftçi, organik tarım, arazi alım ve üretim destek konularında tarımsal destek kredisi çekilebilir.
  • Kredilerde yıllık %5-%9 arasında faiz uygulanıyor.
  • Traktör alımı için 50 bin TL krediyi 84 ay vade ile alacak çiftçiler; %50 faiz indirimi ile kredisini kullanabilir. Aylık %0.5 faiz oranı ile kredi alması gerekirken, %0.25 faiz oranı ile kredi almaktadır. Aylık ödemesi gereken taksit tutarı 674.27 TL olmaktadır. Toplamda geri ödemesi istenen tutar ise; 56.638,90 TL olmaktadır.

QNB Finansbank tarımsal destek kredisi

  • Kredi alacak kişilere üretim maliyetlerinin %75’i kadar kredi verilmektedir.
  • Geri ödemeler ise hasat dönemlerine göre belirlenir. Aylık taksitlerin yanı sıra yılda bir defa ödeme de kabul edilmektedir.
  • İşletme dönemleri için de bitkisel üretim kredisi, meyve ve bağ kredisi, organik tarım kredisi, sera kredisi, sözleşmeli ürün kredisi verilmektedir.
  • Bunların yanı sıra işletme yatırım dönemlerinde ise tarımsal ekipman alımı, traktör ve tarla alımları, sulama işlemleri, sera yatırımı harcamalarında kredi çekilebilir.

Türkiye Ekonomi Bankası tarımsal destek kredisi

  • Bu bankada sulama, tarla sürümü, ilaç, gübre alanlarına hasat kredisi verilmektedir.
  • Bunun yanı sıra çevreye ve insan sağlığına önem gösteren işletmelere de faaliyetleri için organik tarım kredisi verilmektedir.
  • TEB, iyi tarım uygulamaları için 12 ay vade seçeneği sunmuştur.
  • Herhangi bir firma adına üretim yapanlar için de sözleşmeli üretim kredisi vermektedir.
  • Traktör alacaklara 60 ay vade seçeneği sunmaktadır.
  • Tarımsal krediler için makine ve ekipmanlar için de 48 ay vade ile kredi vermektedir.
  • Sulama amaçlı krediler için moden basınçlı sulama kredi imkanı vardır.
  • Bunların yanı sıra 60 ay vade imkanı ile arazi alım kredisi verilmektedir.
  • Yeni çiftlik inşa etmek isteyenlere de 60 ay vade imkanı ile çiftlik inşa kredisi verilmektedir.
  • Bu kredi 2 yıl ödemesiz olarak verilebilir ve 84 aya kadar vade imkanı vardır.

Şekerbank tarımsal destek kredisi

  • Bu bankadan aydınlatma, ilaç alımları, gübre, mazot, fide, tohum gibi konular için kredi alınabilmektedir.
  • Yalnız ÇKS belgesi bulunmayanlara kredi verilmemektedir.
  • Bu bankada da esnek ödeme seçenekleri vardır. Ödeme dönemleri hasat dönemlerine denk getirilebilir.
  • Faiz oranları başvuru sahibine göre değişiklik gösterir.
  • Bunların yanı sıra ilk 2 sene ödeme talep edilmez.
  • Tarımsal destek kredisi alanlara çiftçilere özel kredi kartları verilmektedir. Hasat kart, Şekerbank TMO kart ve hasat pos gibi ürünleri kullanabilmeleri mümkündür.

Türkiye İş Bankası tarımsal destek bankası

  • İşletme dönemlerinde 24 aya varan vade imkanı ile tarımsal destek kredisi verilmektedir.
  • Seracılık yapan çiftçiler 24 ay vade imkanı ile kredi alabilirler.
  • Bunların yanı sıra orta vadeli tarım kredisi alanlara 60 ay vade imkanı geri ödeme yapabilirler.
  • Sözleşme yapılan firmalardan 12 aya kadar taksit ile sözleşmeli üretim kredisi alınabilir.
  • Mantar yetiştireceklere ise 24 ay vade imkanı ile mantar işletme kredisi verilmektedir.
  • Arazi alacaklara da 60 ay vade imkanı ile tarımsal arazi kredisi verilmektedir.

Garanti BBVA tarımsal destek kredisi

  • Bu bankadan 12 aydan 60 aya kadar vade imkanı ile kredi alabilirsiniz.
  • Bu bankada süt hayvancılığı kredisi, tarımsal proje kredisi, kredi mektubu gibi yatırım kredileri verilmektedir.
  • Ödemelerin hasat döneminde yapılmasına izin verilmektedir.
  • Hibe destek programları için de kredi verilmektedir.

 

Halkbank tarımsal destek kredisi

  • Bu bankadan 48 ay vade imkanı ile kredi çekilebilmektedir.
  • Çiftçilere kolaylık sağlamak için de geri ödemelerin hasat zamanında yapılma imkanı tanınmaktadır.
  • Seracılık yapanlara kredi verilmektedir.
  • Tarımsal sulama için düzenek kredisi verilmektedir.
  • Hibe kredileri için bu bankaya başvuru yapılabilir.
  • Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz karşılığında kredi verilmektedir.
  • Topraksız tarım kredisi alınabilmektedir.
  • Tarım için gerekli traktör ve tarım makineleri kredisi Halkbank tarafından verilmektedir.

Vakıfbank tarımsal destek kredisi

  • Bu bankadan süt hayvancılığı kredisi, seracılık kredisi, kontratlı üretim kredisi, organik kredi, tarım kredisi, besi hayvancıları için kredi, süt hayvancılığı için kredi verilmektedir.
  • Bunların yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan makbuz senedi için kredi verilmektedir.
  • Hibe destekli yatırım kredisi, tarımsal alanda yatırım kredisi, kalkınmaya yönelik hibe destekli proje ve proje kredisi olmak üzere dört farklı proje için de krediler verilmektedir.

Denizbank tarımsal destek kredisi

  • Bu bankadan tarımsal işletme kredisi alanlara kredi verilmesinin amacı  tohum, gübre, fide, sulama, çapalama, akaryakıt, ilaç, yem gibi masrafların karşılanmasıdır.
  • Bunun yanı sıra kişiler hayvancılık, meyvecilik, sera tarımı gibi tarımsal yatırımlar için kredi alabilirler.
  • Tarımsal projeleri için tarımsal destek kredisi almak isteyenler; Denizbank’ın projeli yatırım kredisine başvuru yapmalılardır. AB standartlarında üretim yapmaya teşvik etmek için bu kredi verilmektedir.


Son Güncelleme: 30.01.2022 05:06
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Anahtar Kelimeler:
TarımKredBanka
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