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Tarım Kredi Kooperatifleri'nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar?

Büyükbaş hayvancılıkta yemin önemi büyüktür. Tarım Kredi Kooperatifleri yem alanındaki önemli kurumlardan birisi. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri’nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar? Yanıtı haberimizde…

16 Ocak 2022 Pazar 10:05
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar?
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Türkiye’de hayvancılık sektörü, ülkenin ekonomi açısından en önemli parçalarından birisidir. Özellikle büyükbaş hayvancılık sektörü Milyon Dolar değerinde olan bir alana sahip. Ancak bu alanda başarılı olunabilmesi için sadece büyükbaş hayvanlara sahip olmak yeterli değil. Bunun yanında hayvanların yetiştirme aşamalarının da doğru şekilde yapılması gerekiyor. Bu aşamalarının belki de en önemli kısmı hayvanların kaliteli yemler ile beslenmesi şart. Aynı zamanda en çok maliyeti olan da yemlerdir. Bankalar bu alanda çalışan işletmelere kredi sağlayabiliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, birçok yemi çeşidini pazarlama ve satışını yapma konusunda önemli kuruluşlardan bir tanesi. Satışı yapılan yemler hayvanın yaşına ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Öneğin yeni doğmuş bir buzağı için alınacak yemin kilo fiyatı 120 Türk Lirası iken, yetişkin bir hayvanın beslenmesi için gereken yemin kilosu ise 107 ila 114 Türk Lirası’ndan satışa sunuluyor.

Yem türleri arasında sığır süt yemi, gebe sığır yemi, düve yemi, sığır besi yemi ve buzağı başlangıç ve büyütme yemleri gibi çeşitler de yer alıyor. Bu yemlerin kilo başına ortalama 80 TL gibi bir fiyatı bulunuyor.


Son Güncelleme: 16.01.2022 10:05
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi KooperatifleriYemBüyükbaş Hayvancılık
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