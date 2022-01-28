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SMS ile 10.000 TL'ye varan kredi başvurusu nasıl yapılır?

İçinde bulunduğumuz dönemde evden çıkmadan işlerimizi halletmek hayati önem taşıyor. Banklar da bu kolaylığı sağlamanın yolunu SMS bankacılığında buldu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş bankada sıra beklemeden anında kredi başvurusu yapabilecek. Evden çıkmadan SMS ile 10.000 TL'ye varan kredi başvurusu nasıl yapılır diye merak edenler için işte detaylar...

28 Ocak 2022 Cuma 02:08
SMS ile 10.000 TL'ye varan kredi başvurusu nasıl yapılır?
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Kredi başvurusunda bulunmak içinde bulunduğumuz dönemin de etkisiyle oldukça kolay. Bankaların hemen  hemen hepsi dışarı çıkmanın hayati, tehlike arz ettiği şu dönemde kolay kredi başvurusu yapma imkanlarını müşterisine sunuyor. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan 10.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapmak artık mümkün.  Kolay ve hızlı kredi başvurusu yapmak için yapılması gerekenler nelerdir? Hangi bankalar kolay ve hızlı kredi veriyor? Kredi ihtiyacı olanlar evinden çıkmadan nasıl kredi başvurusu yapar?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan en temel tedbir hiç şüphesiz ki evlere kapanmak. Evlere kapanarak koronadan korunmak mümkün. Fakat dış dünyadaki ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Pek çok sektör bu duruma çözümler üretti. Online alışverişler, temassız teslimat, evden çalışmak bunlardan yalnızca birkaçı. Banka işlemleri de bu kolaylığa uyum sağladı. Kredi ihtiyacı olanlar artık cep telefonunu kullanarak başvurusunu yapabilir.

Kişi uygun şartları sağlıyorsa SMS kredi servisleri kullanılarak yalnızca TC numarası ile başvuruda bulunabilir.

Peki nedir bu uygun şartlar?

  • Öncelikle kredi notu en az 1100 ve üzeri olmalıdır.
  • Kişinin sigortası yapılmalıdır.
  • Emekliler emekli maaşını başvuracağı bankadan alması koşuluyla başvuruda bulunarak kredi talebinde bulunabilir.

QNB Finansbank T.C. Kimlikle Kredi Başvurusu

Kişi bu bankaya başvurmak için T.C. kimlik numarasını yazarak 5030’ a kısa mesaj atabilir. Banka uygun şartları sağlayan kişilere 10 Bin TL ye varan 36 ay vadeli kredi imkânı sunmaktadır. Kredi başvurusunun onaylanması halinde en yakın şubeden kimlik ile kredi temin edilmektedir. İntenet bankacılığı kullananlar şubeye gitmeden hesabına parayı aktarabilir.

Aktifbank T.C. Kimlikle Kredi Başvurusu

Düşük kredi notundan dolayı onay alamayan kişiler için bir başka yol daha mevcut. Aktifbank’ın kredi başvurusunu kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazdıktan sonra 3050’ye mesaj atarak hemen kredinizin onaylanıp onaylanmadığına öğrenebilirsiniz.

Denizbank T.C. Kimlikle Kredi Başvurusu

 Kredim yazıp boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı yazıp 3280’e mesaj atarak anında kredi başvurusu yapmak Denizbank için de mümkün. Kredi başvuru onaylandıktan sonra banka kredinin nasıl çekileceği ile ilgili bilgi mesajı atmaktadır. Onay alınması halinde kişi sadece kimliği mile giderek kredisini temin edebilir.



Son Güncelleme: 28.01.2022 02:08
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KresiSMSBanka10.000 TLBaşvuru
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