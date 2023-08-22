Sıfır faizli taşıt kredisi yola çıktı! Kampanya o tarihte resmen başlıyor

Sıfır faizli taşıt kredisi yola çıktı! Kampanya o tarihte resmen başlıyor

Araç sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberler geldi. Taşıt kredisi kampanyası başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahibi olmak isteyenlere devlet destekli kredi geldi! Faiz oranları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIFIR FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel tarafından yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi; 'Şahısların 6 ay 6 bin kilometre şartına alınması piyasada büyük bir rahatlama olmasını sağladı. Kayıt dışı olan al-satçılar bu araçları alıp bizim üstümüzden ya da kendileri internet ortamında bu araçları satıp kâr elde ediyordu. Bu kapsama alındığı zaman ciddi cezalar gelmeye başladı. 

araç satışlarıyla ilgili düzenlemeler devam ediyor

Notere gittikleri zaman satışları engellendi. Alınan tedbirler sonuçlanmaya başladı ve olumlu sonuçlar geldi. Sıfır araç satanların elinde arabalar birikmeye başladı. Çok yakında eskiden olduğu gibi sıfır faizli kampanyalar gelecek. Bakanlık bu işin üstünde kararlılıkla çalışıyor. Bizim için çok önemli. Piyasa yavaş yavaş oturuyor. Bir ay sonra daha güzel olacak. Sektör temsilcileri olarak burada istediğimiz şu, pandemi öncesine dönülmesi. Pandemi öncesinde kim sıfır araç alıp satıyordu? Bayiye giden insanlar sıfır araç alıyordu. Biz pandemi öncesine dönmek istiyoruz. Burada bayide sıfıra erişim konusunda bir sıkıntı olmazsa zaten sıfır ve ikinci el arasında olan makas eskiye dönecek. Şimdi ikinci el araçlar sıfırın üstünde satılıyor, eskiden olduğu gibi ikinci el araçlar sıfırın altında kalacka. Bunun çok yakın zamanda gelmesini bekliyoruz.' 

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