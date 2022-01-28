SGK ve memur emeklilerine nakit kredi imkanları!

SGK ve Memur emeklilerine müjdeli haber! Pandemi süreci içerisinde zor günler geçirmekte olan vatandaşlar kolaylıkla onaylı kredi kullanmaya başlayabilecekler. SGK ve memur emeklileri 5.000 TL ile 10.000 TL arası sunulan kredi imkanlarından yararlanabilecek. Halkbank üzerinden kolaylıkla kredi çekebilecek olan emekliler, maaşlarını alırken kredi çekebilecekler.

Emekli Kredi nedir?

Emekli olan vatandaşların yararlanabildiği Emekli Kredisi Halkbank üzerinden alınabilmektedir. Mini Emekli Kredisi adı altında geçen kredi en yakın banka şubesinden kısa bir süre içerisinde elde edilebilir. Halkbank üzerinden maaşını alan SGK ve memur emeklileri 5.000 TL ile 10.000 TL arası kredi alabilmekteler. Kredinin 36 ay vadesi bulunmakta. Vatandaşlar, aylık %1,51 faiz oranı üzerinden 5.000 TL kredilerini ödeyebilecekler.

