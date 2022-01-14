QNB Finansbank'tan KOBİ’lere özel işe devam kredisi müjdesi!

QNB Finansbank, KOBİ'ler için işe devam kredisi müjdesini açıkladı. Kredi geri ödemesinde 9 ay ödemesiz kredi başvuruları sürüyor! Bankanın duyurduğu kampanyaya göre KOBİ'leri daha fazla çalışmaya, işe adapte etmeye, kazanma ve üretim konusunda rahatlatacak bir kredi seçeneği sunuyor. Üstelik tüm vatandaşların başvuru yaparken beklediği en düşük ve en uygun faiz oranlarıyla uzun vadeli krediden anında yararlanabilirsiniz. QNB Finansbank devam kredisi başvuru koşulları, faiz oranları, 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanma imkanı, koşullar ve geri ödeme kolaylığı ile ilgili tüm detayları görüntüleyebilirsiniz.

Finansbank KOBİ destek kredileri

İhtiyaçlarını geciktirmeden tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayarak nakit kullanmak isteyen işletme sahipleri bankaya başvurabilirler. Bu nakit destek fırsatları, QNB Finansbank aracılığıyla 2021 yılına kadar devam edecek.

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QNB Finansbank işe devam kredisi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler olan KOBİ'ler özellikle pandemi zamanında yaşadıkları finansal zorluklar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadılar. En düşük faizi veren banka arayışı sürerken Finansbank, bu orta ve küçük işletmelere özel yeni bir kampanya daha duyurdu. Bu elverişli durum doğrultusunda;

Ayda 1.41'den çok düşük bir faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca vade süresi 36 aya kadar uzatılabilmektedir.

Ancak krediyi şimdi çekseniz bile tam 9 ay boyunca anapara ödeyemeyebilirsiniz. 9 ay boyunca geri ödemesiz kullanacağınız bu kredi sayesinde kazandıktan sonra geri ödemeye başlayabilir ve herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Banka, KOBİ'lerin her zaman yanında olduğunu belirterek, bu şirketlerin faaliyetlerini, üretimlerini ve kârlılıklarını sürdürmelerini sağlamayı hedefliyor.

9 ay ödemesiz dönemle birlikte yıllık faiz oranı %16,90'dan başlıyor.

Kullanabileceğiniz maksimum limit 1 milyon TL'dir.

Finansbank 9 ay ödemesiz işe devam desteği başvurusu

Bankanın belirlediği şartları taşıyan veya daha detaylı bilgi alarak üretim ve iş faaliyetlerine devam etmek isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın banka şubelerini bizzat ziyaret ederek bilgi alabilirler. Faaliyetinizle ilgili diğer belgeler gibi şirket bilgilerini ve finansal kimlik numarası gibi şirket bilgilerini vererek en iyi ödeme seçeneği olarak bilgi alarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca 0850 222 09 00 müşteri hizmetlerinden de diğer kampanyaları inceleyebilirsiniz.

Tüm Finansbank şubeleri,

0850 222 19 00 çağrı merkezi,

İntenet şubesi,

QNB Mobil bankacılık her zaman hizmetinizdedir. Bu başvuru kanallarından herhangi birini tercih edebilirsiniz.

QNB Finansbank işe devam kredisi başvuru şartları

Banka, işe devam desteğine kimlerin başvurabileceğinin cevabını vermektedir. İlk olarak, uzun süredir var olan bir KOBİ'ye, küçük bir işletmeye ihtiyacınız var. Ancak, bir banka müşterisiyseniz, bu nakit yardım avantajından yararlanabilirsiniz. Ayrıca,

Kobi nakit hesabı şirket adına açılmalıdır.

Kredi kartı olarak Banka veya KOBİ Ticari Kredi Kartı tarafından ibraz edilen çek kanesi istenmektedir.

Bunların yanı sıra rahat paket ve 2 adet OFÖ ürününe ihtiyacınız vardır.

Şimdi al 2022’de öde kampanyası

Başvuran vatandaşlar bu faiz oranını ve diğer fırsatları kendileri değerlendirebilir. Banka, faiz oranlarını, teminatı ve diğer koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. %1,41'den başlayan aylık faiz oranları başvuru sahibine göre değişiklik gösterebilir. Kredi almak için şubeye başvurabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra 2022 yılında anaparanızı ödemeye başlayacaksınız.

Ticari işe devam kredisi başvuru formu (%1,41 faiz oranı)

Yukarıdaki koşulları sağlayan işletme sahipleri, istenen tutara bakılmaksızın 50.000 TL, 100.000 TL, 500.000 TL ve üzeri için doğrudan başvuruda bulunabilirler. Ayrıca bankanın intenet sitesinde yer alan iletişim formunu doldurarak herhangi bir aksama olmadan anında işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Online olarak dolduracağınız formda adınızı ve soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı veya vergi numaranızı, kullanacağınız cep telefonu numaranızı ve bulunduğunuz bölgede çalışmak istediğiniz banka şubesini belirterek kullanım koşullarını kontrol ediniz. “Hemen Başvur” seçeneğine tıklayın ve işlemi saniyeler içinde tamamlayın. Yetkililer iletişim GSM numarasına dönüş yapacaktır.

Anında işe devam kredisi başvuru formu...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kredisi'ne devam etmek için Finansbank'ın web sitesine giriş yapın ve aşağıda yer alan formu doldurunuz.

Finansbank işe devam kredisi hesaplama

Uyarlanmış KOBİ'ler ilk 9 ay anapara ödemesini yapmadan nakit kullanabilir ve artık ihtiyaçlarını karşılamak için beklemek zorunda kalmazlar %1,41 faiz oranıyla 36 ay vade ile hesaplanmaktadır. Ayrıca 1 milyon TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka müşterileri bireysel olarak değerlendirilir ve tüm koşullar bireysel değişikliklere tabidir. Ayrıca banka, faaliyet koşullarını piyasa koşullarına göre değiştirme hakkı vardır.