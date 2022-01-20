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PTT'den bayram kredisi kampanyası! Kefilsiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi!

PTT, Ramazan Bayramı’na özel olarak kredi kampanyası başlattı.30 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kefilsiz ihtiyaç kredisi alınabilecek.

20 Ocak 2022 Perşembe 14:18
PTT'den bayram kredisi kampanyası! Kefilsiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi!
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PTT, Ramazan Bayramı’na özel olarak kredi kampanyası başlattı.30 bin TL’ye kadar uygun faiz oranıyla PTT’den ihtiyaç kredisi alınabilecek. Bunun üzerine birçok vatandaş PTT bayram kredisine başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

PTT bayram kredisi nedir?

PTT üzerinden verilecek olan 30bin TL’ye kadar bayram kredisi Aktifbank tarafından verilmekte. PTT’den ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ve PTT’den emekli olan vatandaşlarda  kimlikleriyle beraber kredi başvurusu yapabilirler. Kullanılacak kredide 36 ay vade ve üç ay erteleme imkânı sunuluyor.

PTT bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT bayram kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından KREDİ yazıp boşluk ve T.C kimlik numaranızı yazıp 3050’ye göndererek başvuru yapabilirsiniz. Kredi notu düşük olsa dahi bankadan kredi onayı alabilirsiniz. PTT Bayram kredisi onaylanan kişilerin Aktifbank genel müdürlük arayacak ve kredi hakkında bilgilendirecektir.


Son Güncelleme: 20.01.2022 14:18
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PttBayram KredisiKefilsiz30 Bin Tl
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