İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar

PTT, vatandaşlara kredi imkanı sunmaya devam ediyor! Kredi almak için nereye başvurmak gerekir? Gereken şartlar nelerdir? Haberimizde PTT tarafından verilen kredi hakkında detaylara yer verilmiştir.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:01
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
Takip Et:

PTT’den 5.000 TL kredi haberi geldi!

Başvurduğu zaman tek bir şartı sağlayan vatandaşlara 5.000 TL kredi veriliyor. Kredi kampanyası ile ilgili detaylar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre gereken tek şart belirlendi.

Koronavirüs salgını sürecinde bankalarda kampanyalar devam ediyor. Kredi almak için başvuruda bulunan kişilerin kredi notlarına bakılmayacak. 75 yaş altı ve 18 yaş üstü vatandaşlar başvuruda bulunabilir.

PTT aktif bankadan kredi fırsatı

PTT ile anlaşma yapan Aktif Bank dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar PTT şubesine giderek kredilerini onaylatabilir. Kredi başvurusu onaylanan kişiler bankalardan direkt ödeme alabilir.

PTT ile anlaşması olan bankalardan birisi de ING Bank’tır. Başvurular ING Bank aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ancak bu yol ile başvuruda bulunacak vatandaşların kredi notu minimum 1100 olmalıdır. Aktif Bank kullanan kişiler ise kredi notu düşük olsa da kredi alabilir. Kredi alabilmek için gereken tek şart yaş sınırıdır.


Son Güncelleme: 17.01.2022 14:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar
18 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Ocak Salı at yarışı programı
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Rüyada et görmek ,etli yemek görmek ne anlama gelir?
Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?
SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?
Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?
PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
PTT kargo zimmet alındı ne demek?
Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.