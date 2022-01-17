PTT’den 5.000 TL kredi fırsatı! Başvuru için gereken şartlar

PTT’den 5.000 TL kredi haberi geldi!

Başvurduğu zaman tek bir şartı sağlayan vatandaşlara 5.000 TL kredi veriliyor. Kredi kampanyası ile ilgili detaylar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre gereken tek şart belirlendi.

PTT aktif bankadan kredi fırsatı

Koronavirüs salgını sürecinde bankalarda kampanyalar devam ediyor. Kredi almak için başvuruda bulunan kişilerin kredi notlarına bakılmayacak. 75 yaş altı ve 18 yaş üstü vatandaşlar başvuruda bulunabilir.

PTT ile anlaşma yapan Aktif Bank dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar PTT şubesine giderek kredilerini onaylatabilir. Kredi başvurusu onaylanan kişiler bankalardan direkt ödeme alabilir.

PTT ile anlaşması olan bankalardan birisi de ING Bank’tır. Başvurular ING Bank aracılığıyla da yapılabilmektedir. Ancak bu yol ile başvuruda bulunacak vatandaşların kredi notu minimum 1100 olmalıdır. Aktif Bank kullanan kişiler ise kredi notu düşük olsa da kredi alabilir. Kredi alabilmek için gereken tek şart yaş sınırıdır.