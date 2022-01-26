PTT ve ATM’lerden 1.300 TL anında para desteği verilecek!

Doğum yapan her anne adayının devlet tarafından çocuk sayısına göre yaptığı yardımı sizler için araştırdık. Annelere verilen bu çocuk yardım parası olarakta biliniyor. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu paraya sahip olabilmek için bazı kriterleri taşımak gerekiyor.

2015 Mayıs sonrası doğum yapan anneleri kapsayan ödemede, çocuk sayısına göre limitler belirleniyor. Bu duruma göre;

İlk çocuk için : 300 TL

İkinci çocuk için : 400 TL

Üçüncü çocuk ve üzeri için : 600 TL yardım parası verilmektedir.

Devlet, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere doğduğundan itibaren çekebileceği yardım destek parasını çekmeleri için PTT veya ATM'lere yönlendiriyor.

Çocuğunuzun kimliğini çıkardıktan sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Bulunduğunuz şehirdeki kaymakamlığa giderek, belgelerinizi teslim ederek ödeme işleminin basamaklarına geçebilirsiniz.