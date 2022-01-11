İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

PTT kredi başvuru şartları nedir?

PTT 6 ay geri ödemesiz düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. PTT 6 banka ile yapılan anlaşma kapsamında düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. Düşük faizli PTT kredi kampanyasının detayları belli oldu.

11 Ocak 2022 Salı 09:20
PTT kredi başvuru şartları nedir?
Takip Et:

PTT 6 banka ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında kredi almak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden uygun ödeme imkanı ve düşük faiz oranıyla kredi alabiliyor.

PTT istenen şartlara uygun olan kişilerden bu kredi için kefil veya teminat istemiyor. Anlaşmalı olunan bankalar üzerinden başvurular yapılabildiği gibi N Kolay Aktifbank Emekli kredisinden de yararlanılabiliyor.

PTT ihtiyaç kredisi

PTT emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi kapsamında 6 farklı banka ile anlaşma yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. PTT’nin anlaştığı bankalar ise Burgan Bank, TEB, AktifBank, Vakıfbank, ING Bank ve Denizbank’tır.

PTT kredi başvuru şartları nedir?

PTT kredi kampanyasında diğer bankalardan farklı olarak kefil veya teminat istenmiyor. Bunun dışında BB notu da kriter olarak değerlendirilmiyor. PTT kredi başvurularında istenen şartlar şu şekildedir;

  • T.C Vatandaşı olmak,
  • 8 yaşını doldurmak,
  • 85 yaşından küçük olmak,
  • Yasal takibi olmayan,
  • Gelir getirici bir işte faaliyet sürdüren,
  • Kişinin aylık kazancının yarısının kredi taksitini karşılayabilecek olmak.

Yukarıdaki şartlara uygun olan herkes PTT üzerinden kredi başvurusunu yapabiliyor. Başvuru detaylarında da belirtildiği gibi sigortalı bir işte çalışan herkes bu krediden faydalanabiliyor. İhtiyaç kredisi kapsamında anlaşmalı bankaların limitleri şu şekildedir;

Burgan Bank: 55.000 TL

Denizbank: 36.000 TL

ING Bank: 45.000 TL

TEB: 40.000 TL

Vakıfbank: 20.000 TL

Aktif Bank: 30.000 TL

N Kolay Aktifbank PTT kredisi

Emekli vatandaşlara maaşlarını PTT üzerinden almaları halinde 80.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu kredide kefil veya teminat istenmiyor. Ayrıca bu kredilerde 36 aya kadar vade imkanı yapılmaktadır. Bu kredi için alt limit 1.250 TL iken üst limit 80.000 TL’dir. Ayrıca 1.250 TL ve 15 bin TL arasında alınan kredilerde 2.79 faiz uygulanmaktadır. 15.00 bin TL ve üzerinde kredilerde de 2.79 kredi faizi uygulanmaktadır.

PTT emekli kredi başvurusu

PTT emekli kredi başvuru kimlik belgesi ile PTT şubeleri üzerinden yapılıyor. 1.250 TL kredi alan kişiler 12 vadede 128,20 TL ödeme yapılırken, 24 ay vadede ise 76,70 TL ödeme yapılıyor. 36 vadede ise 60, 27 kuruş ödeme yapılıyor.

KREDİ TUTARI   12 ay                    24 ay                  36 ay

1.250 TL               128,20 TL             76,70 TL               60,27 TL

5.000 TL               512,80 TL             306,41 TL            241,06 TL

10.000 TL            1.025,60 TL         612,83 TL            482,13 TL

20.000 TL            2.051,21 TL         1.225,66 TL        964,26TL

30.000 TL            3.076,81 TL         1.838,48 TL        1.446,39 TL

40.000 TL            4.102,41 TL         2.451,31 TL        1.928,58 TL

50.000 TL            5.128,02 TL         3.064,14 TL        2.410,65 TL

60.000 TL            6.153,62 TL         3.676,97 TL        2.892,77 TL

PTT SMS kredi başvurusu

Aktifbank PTT ile yapılan anlaşma kapsamında düşük faizli uygun vadeli kredi vermektedir. Başvurular PTT şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile de başvuru yapılmaktadır. PTT kredi başvurusunu SMS ile yapmak için 3050’ye PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra Kimlik numaranızı yazıp gönderebilirsiniz.


Son Güncelleme: 11.01.2022 09:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PttKrediEmekl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
Kredi kartında aidatlar 200 TL'yi aştı
Kredi kartında aidatlar 200 TL'yi aştı
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? ÇKS için gerekli şartlar nelerdir ?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? ÇKS için gerekli şartlar nelerdir ?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
PTT kredi başvuru şartları nedir?
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
Ziraat Bankası çiftçi tarım ve hayvancılık ödemeleri ne zaman yapılacak?
GSS prim borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Netflix Trese İki Dünya Arasında konu ve oyuncu kadrosu
Mine dizisinin oyuncuları ve konusu
HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirme nasıl yapılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ocak 2022 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Luca filmi konusu nedir ?Luca filmi karakterleri
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Çeyiz parası alana tekrardan yetim maaşı bağlanır mı? Çeyiz parası nasıl alınır?
TRT 1 Mahrem dizisinin konusu ve oyuncuları
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
11 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Ocak Salı at yarışı programı
Ada Masalı dizisi Nehir kim?
Baht Oyunu dizisi takı ve elbiseleri nereden ?
En iyi Kore dizileri hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi Kore dizileri
Masterchef Türkiye yeni sezon jüri ve yarışmacıları belli oldu mu?
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.