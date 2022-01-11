PTT 6 banka ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında kredi almak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden uygun ödeme imkanı ve düşük faiz oranıyla kredi alabiliyor.

PTT istenen şartlara uygun olan kişilerden bu kredi için kefil veya teminat istemiyor. Anlaşmalı olunan bankalar üzerinden başvurular yapılabildiği gibi N Kolay Aktifbank Emekli kredisinden de yararlanılabiliyor.

PTT ihtiyaç kredisi

PTT emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi kapsamında 6 farklı banka ile anlaşma yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. PTT’nin anlaştığı bankalar ise Burgan Bank, TEB, AktifBank, Vakıfbank, ING Bank ve Denizbank’tır.

PTT kredi başvuru şartları nedir?

PTT kredi kampanyasında diğer bankalardan farklı olarak kefil veya teminat istenmiyor. Bunun dışında BB notu da kriter olarak değerlendirilmiyor. PTT kredi başvurularında istenen şartlar şu şekildedir;

T.C Vatandaşı olmak,

8 yaşını doldurmak,

85 yaşından küçük olmak,

Yasal takibi olmayan,

Gelir getirici bir işte faaliyet sürdüren,

Kişinin aylık kazancının yarısının kredi taksitini karşılayabilecek olmak.

Yukarıdaki şartlara uygun olan herkes PTT üzerinden kredi başvurusunu yapabiliyor. Başvuru detaylarında da belirtildiği gibi sigortalı bir işte çalışan herkes bu krediden faydalanabiliyor. İhtiyaç kredisi kapsamında anlaşmalı bankaların limitleri şu şekildedir;

Burgan Bank: 55.000 TL

Denizbank: 36.000 TL

ING Bank: 45.000 TL

TEB: 40.000 TL

Vakıfbank: 20.000 TL

N Kolay Aktifbank PTT kredisi

Aktif Bank: 30.000 TL

Emekli vatandaşlara maaşlarını PTT üzerinden almaları halinde 80.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu kredide kefil veya teminat istenmiyor. Ayrıca bu kredilerde 36 aya kadar vade imkanı yapılmaktadır. Bu kredi için alt limit 1.250 TL iken üst limit 80.000 TL’dir. Ayrıca 1.250 TL ve 15 bin TL arasında alınan kredilerde 2.79 faiz uygulanmaktadır. 15.00 bin TL ve üzerinde kredilerde de 2.79 kredi faizi uygulanmaktadır.

PTT emekli kredi başvurusu

PTT emekli kredi başvuru kimlik belgesi ile PTT şubeleri üzerinden yapılıyor. 1.250 TL kredi alan kişiler 12 vadede 128,20 TL ödeme yapılırken, 24 ay vadede ise 76,70 TL ödeme yapılıyor. 36 vadede ise 60, 27 kuruş ödeme yapılıyor.

KREDİ TUTARI 12 ay 24 ay 36 ay

1.250 TL 128,20 TL 76,70 TL 60,27 TL

5.000 TL 512,80 TL 306,41 TL 241,06 TL

10.000 TL 1.025,60 TL 612,83 TL 482,13 TL

20.000 TL 2.051,21 TL 1.225,66 TL 964,26TL

30.000 TL 3.076,81 TL 1.838,48 TL 1.446,39 TL

40.000 TL 4.102,41 TL 2.451,31 TL 1.928,58 TL

50.000 TL 5.128,02 TL 3.064,14 TL 2.410,65 TL

60.000 TL 6.153,62 TL 3.676,97 TL 2.892,77 TL

PTT SMS kredi başvurusu

Aktifbank PTT ile yapılan anlaşma kapsamında düşük faizli uygun vadeli kredi vermektedir. Başvurular PTT şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile de başvuru yapılmaktadır. PTT kredi başvurusunu SMS ile yapmak için 3050’ye PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra Kimlik numaranızı yazıp gönderebilirsiniz.