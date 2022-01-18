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Pratisyen hekim nedir? 2022 yılı güncel pratisyen hekim maaşları ne kadar?

Ülkemizde son birkaç yıldır sağlık sektörü ile ilgili çeşitli meslek alanları ön plana çıkmakta. Bunlardan birisi de pratisyen hekimliktir. Peki pratisyen hekim nedir, ne iş yapar? Pratisyen hekimler ne kadar maaş alır?

18 Ocak 2022 Salı 12:50
Pratisyen hekim nedir? 2022 yılı güncel pratisyen hekim maaşları ne kadar?
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Son zamanlarda popülerlik kazanan meslek alanlarından birisi de sağlık sektörüdür. Bu yazımızda pratisyen hekimlik ile ilgili merak edilenleri anlattık. İşte pratisyen hekimlik hakkında detaylar…

Pratisyen hekim nedir?

Tıp fakültelerindeki 6 yıllık öğrencilik ve stajyerlik süresini tamamladıktan sonra hastanelerde doktor olarak göreve başlayan kişiye pratisyen hekim denir. Pratisyen hekimler uzmanlık eğitimi almamış olan her türlü tıp fakültesi mezunu hekimlerdir. Pratisyen hekimlerin neredeyse tamamı sağlık ocaklarında ya da hastanelerin acil servisinde görev yapmaktadır. Pratisyen hekimler TUS sınavına girerek 3 yıllık bir eğitim daha alır ve böylece uzman doktor ünvanı alabilirler.

Pratisyen hekim görevleri

Hekimler arasında pratisyen hekimlik en alt sınıfta yer alır. Bu yüzden genel olarak emir alırlar. Hastanelerin acil servislerinde, ani müdahalelerde veya sağlık ocaklarında görev alırlar.

Ağır vakalarda mutlaka hastanede o alanın uzmanı olan doktoruna danışmak zorundadır.  Doktora danışmadan karar alamaz ve ileri seviye bir tedavide bulunamaz. Pratisyen doktorlar hastaları fiziksel olarak muayene eder ve hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlar. Kesin teşhis için laboratuvar testi talep edebilir. Test ve muayene bulgularını analiz eder.Hastalık teşhislerinde fiziksel, duygusal ve sosyal etkenleri de göz önünde bulundurur. İlaç reçete eder. İlaçların yan etkilerini ve doğru kullanımını bildirir. Gerektiği durumlarda uzmana yönlendirir. Hamilelerde doğum öncesi ve doğum sonrası bakım sağlar. Bireyleri beslenme, egzersiz ve diğer yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda bilgilendirir. Hemşire, teknisyen ve diğer sağlık personeli ile iş birliği içindedir. Hasta bilgilerini kaydeder. Hastane tarafından belirlenen araştırma çalışmalarına katılır. Hasta ve aileleri ile bakım seçeneklerini görüşerek hastaların kendi sağlıkları için sorumluluk almasına yardımcı olur. Tıbbi gelişmeler, yeni ilaç ve tedaviler ile ilgili bilgileri güncel tutar ve hasta mahremiyetine sadık kalır. Cerrahi bir işlemde bulunmaz. Acilde ilk ve en önemli müdahaleyi yapar. 

Pratisyen hekim maaşı 

Pratisyen hekim, uzmanlara göre çok daha düşük maaş alırlar. Pratisyen hekim 2021 maaşları  8900₺ civarındadır. Hastane döner sermaye ücretleri bunun dışındadır.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:50
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