Perfüzyonist maaşları ve çalışma şartları

Perfüzyonist, kalp ve damar cerrahisi alanında açık kalp vakaları durumunda hastaya yapay solunum ve dolaşım desteği veren cihazı kullanan kişi denmektedir. Hastanın ameliyat sırasında hayati fonksiyonlarını normal şekilde sürdürmesi için her hasta ameliyatta perfüzyon cihazına bağlanır.

Perfüzyonistler ise bu nedenle sadece cacık kalp ameliyatlarından görev yapar. Ameliyatta ise büyük bir sorumluluk alırlar.

Devlette perfüzyonist maaşı

Devlet hastanelerinde perfüzyonist maaşları değişebilir. Özellikle son yıllarda açılan şehir hastanelerinde büyük maaş farkları olabiliyor. Bunun dışında kademe ve hizmet süreçlerine göre değişmektedir. Genel olarak maaş sıkalası 4 bin ila 4.600 TL arasındadır.

Özel hastanelere perfüzyonist maaşları

Perfüzyonist çalışma şartları

Devlet hastanelere göre özel hastanelerde perfüzyonist maaşları daha düşüktür. Genel olarak özel hastanelerde perfüzyonistler 2500 ila 3000 TL arasında maaş almaktadır.

Devlet hastanelerinde çalışan memur statüsündeki perfüzyonistler yalnızca açık kalp ameliyatlarında görev yapar. Diğer memurlara göre aynı mesai saatlerine bağlı olsalar da, ameliyat veya acil bir duruma karşı nöbete de kalabilir ve mesai saatleri değişebilir.

Perfüzyonist nasıl olunur?

Perfüzyonist olmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Perfüzyon lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Daha önceki yıllarda ülkemizde Perfüzyon programı bulunmuyordu. Ancak hazırlanan yeni program kapsamında eğitimlere katılan kişiler bu görevi üstlenmektedir.

Öte yandan üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan kişiler, perfüzyon alanında da eğitim aldıktan sonra KPSS puanıyla devlet hastanelerine atanabilir veya özel hastanelerde ilan verilmesi halinde başvuru yapabilir.