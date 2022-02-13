Okul Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Okul yardım parasını almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Öğrenci yardım parası nasıl alınır?

Veliler, yardım parası için il meclisine dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu talebi yaptıktan sonra , yetkililer tarafından öğrencinin ailesi araştırılmaya başlanacak . Asıl amaç olan öğrencinin ailesinin maddi durumunu kontrol edilmesidir . Eğer aile şartlara uyarsa yardım parasından yararlanabilecekler.

Öğrenci ,öğrenci olduğunu kanıtlayan belgeyle birlikte dilekçesini Sandık Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 01 Ekim ve 31 Ocak tarihleri arasında başvurusu uygun olanlar müracaat edebilmektedir.

Kimler yardım parası alabilir?

Ekonomik açıdan sıkıntısı olan ailenin çocuklarının çocukları,

Sosyal hizmet kuruluşlarından ya da bakım evlerinden ayrılan ,eğitimlerine devam eden ya da iş ve meslek sahibi olamayan gençler

Olağanüstü afetlerde ,hastalığı ya da kaza geçiren , hayati tehlikesi olan kişilerin çocukları

Talep değerlendirmesi sonunda uygun görülen kişiler

Başvuru sırasında gereken evraklar

Öğrenci kimliği

Talep edilen dilekçe

Anne ve babanın kimlik kartı

Öğrencinin kimliğinin fotokopisi

Gelir belgesi teyidi

Hangi kuruluşlar yardım etmektedir?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı

KYK burs ve kredi desteği

Vakıf ve denekler

Okuldan alınan burslar

Ticari kuruluşlar

Tüccar ya da holding sahipleri

Hayırseverler

Anaokulundaki öğrenciye 456 TL verilmektedir.

İlkokulda okuyan öğrencilere 684 TL ortaokulda okuyan öğrencilere 730 TL yardım parası verilmektedir.

Üniversitede okuyan öğrencilere ise 821 TL yardım parası verilmektedir.