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Okul Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Maddi durumu yeterli olmayan aileler, okuttukları çocuk için okul yardım parası alabilmektedirler. Okul yardım parasının nasıl alınacağı merak edilmektedir. Okul yardım parası nasıl alınmaktadır? 23.04.2021 tarihli haberimizde okul yardım parası ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Okul yardım parası detayları...

13 Şubat 2022 Pazar 14:01
Okul Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?
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Okul yardım parasını almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Öğrenci yardım parası nasıl alınır?

Veliler, yardım parası için  il meclisine dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu talebi yaptıktan sonra , yetkililer tarafından  öğrencinin ailesi araştırılmaya  başlanacak . Asıl amaç olan öğrencinin ailesinin maddi durumunu kontrol edilmesidir . Eğer aile  şartlara uyarsa  yardım parasından yararlanabilecekler.

Öğrenci ,öğrenci olduğunu kanıtlayan belgeyle birlikte dilekçesini Sandık Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 01 Ekim ve 31 Ocak  tarihleri arasında  başvurusu uygun olanlar müracaat edebilmektedir.

Kimler yardım parası alabilir?

  • Ekonomik açıdan sıkıntısı olan ailenin çocuklarının çocukları,
  • Sosyal hizmet kuruluşlarından ya da bakım evlerinden ayrılan ,eğitimlerine devam eden ya da iş ve meslek sahibi olamayan gençler
  • Olağanüstü afetlerde ,hastalığı ya da kaza geçiren , hayati tehlikesi olan kişilerin çocukları
  • Talep değerlendirmesi sonunda uygun görülen kişiler

 

Başvuru sırasında gereken evraklar

  • Öğrenci kimliği
  • Talep edilen dilekçe
  • Anne ve babanın kimlik kartı
  • Öğrencinin kimliğinin fotokopisi
  • Gelir belgesi teyidi

 

Hangi kuruluşlar yardım etmektedir?

  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • KYK burs ve kredi desteği
  • Vakıf ve denekler
  • Okuldan alınan burslar
  • Ticari kuruluşlar
  • Tüccar ya da holding sahipleri
  • Hayırseverler

Anaokulundaki öğrenciye 456 TL verilmektedir.

İlkokulda  okuyan öğrencilere 684 TL  ortaokulda okuyan öğrencilere 730 TL yardım parası verilmektedir.

Üniversitede okuyan öğrencilere ise 821 TL yardım parası verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 13.02.2022 14:01
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