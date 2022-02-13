Okul Yardım Parası nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Okul yardım parasını almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Öğrenci yardım parası nasıl alınır?
Veliler, yardım parası için il meclisine dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu talebi yaptıktan sonra , yetkililer tarafından öğrencinin ailesi araştırılmaya başlanacak . Asıl amaç olan öğrencinin ailesinin maddi durumunu kontrol edilmesidir . Eğer aile şartlara uyarsa yardım parasından yararlanabilecekler.
Öğrenci ,öğrenci olduğunu kanıtlayan belgeyle birlikte dilekçesini Sandık Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 01 Ekim ve 31 Ocak tarihleri arasında başvurusu uygun olanlar müracaat edebilmektedir.
Kimler yardım parası alabilir?
- Ekonomik açıdan sıkıntısı olan ailenin çocuklarının çocukları,
- Sosyal hizmet kuruluşlarından ya da bakım evlerinden ayrılan ,eğitimlerine devam eden ya da iş ve meslek sahibi olamayan gençler
- Olağanüstü afetlerde ,hastalığı ya da kaza geçiren , hayati tehlikesi olan kişilerin çocukları
- Talep değerlendirmesi sonunda uygun görülen kişiler
Başvuru sırasında gereken evraklar
- Öğrenci kimliği
- Talep edilen dilekçe
- Anne ve babanın kimlik kartı
- Öğrencinin kimliğinin fotokopisi
- Gelir belgesi teyidi
Hangi kuruluşlar yardım etmektedir?
- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
- KYK burs ve kredi desteği
- Vakıf ve denekler
- Okuldan alınan burslar
- Ticari kuruluşlar
- Tüccar ya da holding sahipleri
- Hayırseverler
Anaokulundaki öğrenciye 456 TL verilmektedir.
İlkokulda okuyan öğrencilere 684 TL ortaokulda okuyan öğrencilere 730 TL yardım parası verilmektedir.
Üniversitede okuyan öğrencilere ise 821 TL yardım parası verilmektedir.