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Nefes veren kredi paketi!

İşletmeniz için nakit ihtiyaçlarınızı kapsayan TOBB ve Hazine destekli Kredi Garanti Fonu teminatı olan Nefes Kredisi Ziraat Bankası’nda. Bu krediden kimler faydalanabilir? Faiz oranları neler? Nasıl başvuru yapılabilir? Detayları haberimizde…

11 Ocak 2022 Salı 18:25
Nefes veren kredi paketi!
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Ticaret Borsası veya Sanayi, Deniz Ticaret odalarından birine kayıtlı olan, KOBİ vasfını haiz olan, 31 Aralık 2021 tarihine kadar önceki seneye göre yüzde 25 veya üzerinde gelir kaybını belgelemiş olan gerçek ve tüzel kişi işletmeleri bu krediden yararlanabilmektedir.

Bu kredilere Ziraat Bankalarından başvuru da bulunabileceğiniz gibi kredinin detayları ise şu şekildedir:

1 ve 10 milyon TL arasında bulunan yerler 200 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedirler. Nefes Kredisi paketi faiz oranı yıllık sabit şekilde yüzde 17,50’dir. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli toplam 18 ay vadeyle birlikte verilmektedir.

KGF desteği

Yurt içinde devamlılığı olan Kobi vasfındaki haiz işletmeler, Kobi dışında olan hava yolu işletmeleri, gemi inşa sanayi, seyahat acentesi, ihracat gibi işletmeler, Kobi dahilinde olan Esnaf ve Sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, serbest meslek üyeleri bu krediden faydalanabilmektedir.

Kefalet oranı yüzde 85 ve yüzde 100 arasında değişebilmektedir. Kefalet limiti, 12 milyon TL tanıma uyanlara olmakla birlikte tanım dışına 200 milyon TL’dir. Gerçekleştirilen başvurular değerlendirmelerle birlikte sonuçlanmaktadır.

Nefes kredisine hizmette olan birçok bankadan başvuruda bulunabilmeniz mümkündür.


Son Güncelleme: 11.01.2022 18:25
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Anahtar Kelimeler:
KrediDestek
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