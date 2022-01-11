Nefes veren kredi paketi!

Ticaret Borsası veya Sanayi, Deniz Ticaret odalarından birine kayıtlı olan, KOBİ vasfını haiz olan, 31 Aralık 2021 tarihine kadar önceki seneye göre yüzde 25 veya üzerinde gelir kaybını belgelemiş olan gerçek ve tüzel kişi işletmeleri bu krediden yararlanabilmektedir.

Bu kredilere Ziraat Bankalarından başvuru da bulunabileceğiniz gibi kredinin detayları ise şu şekildedir:

KGF desteği

1 ve 10 milyon TL arasında bulunan yerler 200 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedirler. Nefes Kredisi paketi faiz oranı yıllık sabit şekilde yüzde 17,50’dir. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli toplam 18 ay vadeyle birlikte verilmektedir.

Yurt içinde devamlılığı olan Kobi vasfındaki haiz işletmeler, Kobi dışında olan hava yolu işletmeleri, gemi inşa sanayi, seyahat acentesi, ihracat gibi işletmeler, Kobi dahilinde olan Esnaf ve Sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, serbest meslek üyeleri bu krediden faydalanabilmektedir.

Kefalet oranı yüzde 85 ve yüzde 100 arasında değişebilmektedir. Kefalet limiti, 12 milyon TL tanıma uyanlara olmakla birlikte tanım dışına 200 milyon TL’dir. Gerçekleştirilen başvurular değerlendirmelerle birlikte sonuçlanmaktadır.

Nefes kredisine hizmette olan birçok bankadan başvuruda bulunabilmeniz mümkündür.