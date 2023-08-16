Nakit paraya sıkışanın imdadına Yapı Kredi yetişti! Faizsiz 15.000 TL kredi başvuruları açıldı

Türkiye'de faizsiz kredilere olan ilgi her geçen gün artmakta. Bu krediler aynı zamanda faizsiz olduğu için alınan anaparanın ödenmesi yeterlidir. Bu kapsamda bir duyuru yayınlayan Yapı Kredi Bankası, 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan Yapı Kredi faizsiz kredi desteğinin başladığını bildirdi. İşte, Yapı Kredi Bankası'nın faizsiz kredi desteği detayları...

Artan faiz oranları nedeniyle Türkiye krediye temkinli olarak yaklaşıyor. Bu duruma rağmen bankalar yeni müşterilere yönelik özel kampanyalar düzenleyerek müşteri çekmeye ve faizsiz seçenekler sunmaya devam etmektedir. Garanti ve Akbank'ın sunduğu faizsiz kredi desteğinin hemen ardından Yapı Kredi Bankası'nın da yeni kampanyası duyuruldu. Yapı Kredi'nin başlattığı yeni kredi kampanyasında 15.000 TL faizsiz olarak veriyor.

Yapı Kredi Bankası 15.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Yapı Kredi'nin başlattığı kampanya kapsamında 15.000 TL tutarında faizsiz kredi veriliyor. 6 ay 15.000 TL vade seçeneği sunan banka, 2.500 TL ödeme seçeneği sunuyor. Maksimum taksit sayısı, 6 aylık taksit veya daha küçük bir taksit olarak ayarlanabilir.

Yapı Kredi'nin Türkiye'de başlattığı kampanya sadece yeni müşterilerle sınırlıdır. Bu nedenle, mevcut müşteriler bu seçenekten yararlanamaz. Diğer bankalar gibi Yapı Kredi Bankası da yeni müşteri çekmek için bu kampanyayı başlatmıştır.





Yapı Kredi Bankası'nın kredi koşulları nelerdir?

8 – 31 Ağustos 2023 tarihlerinin arasında Yapı Kredi Bankası'na başvuru yapan müşteriler kampanyadan ilk kez yararlanacak. Promosyondan Yapı Kredi Mobil'i indirdikten sonra "Yapı Kredi müşterisi olun" adımını tamamlayan müşteriler yararlanacaktır. Bu şekilde işlemi tamamlamayan müşteriler taksitli faizsiz nakit avans kullanamayacaktır.

Yapı Kredi Mobil müşterisi olduktan sonraki 15 gün içinde müşteriler, bireysel kredi kartına başvuruda bulunmaları halinde kampanyadan yararlanacak, bankanın değerlendirmesinden sonra başvurusu onaylanacak ve kartı kullanıma açılacaktır.

Promosyon kararları, kredi kartı açıldıktan sonraki 7 gün içinde verilmektedir. Kampanya tanımlandıktan sonra 15.09.2023 tarihine kadar faizsiz nakit avans çekilebilir.

Faizsiz avans kampanyasında kredi kartı açıldıktan sonra yalnızca bir kez kullanılabilir. Kampanyada kullanabileceğiniz maksimum nakit avansın miktarı 15.000 TL'dir ve sadece 6 ay geçerlidir.

Faizsiz nakit avans, 15 Eylül tarihine kadar Yapı Kredi Mobil'den, Bireysel İnternet Şubesi'nden, Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden veya ATM'den kullandırılabilir.

Faizsiz peşin öde seçeneği yalnızca bireysel kredi kartlarıyla kullanılabilir.

Yapı Kredi kampanyada değişiklik yapılması konusunu saklı tutar.