Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?

Nakit paraya ihtiyaç duyan insanlar, bankaya elden para almak için gitmektedir. Fakat,bankalar senetle nakit vermemektedir.

Ziraat Bankası faktoring kurum olduğu için senetle kredi verebilmektedir. Ancak ,bu senetle kredi verme işi herkes için geçerli değildir. Şirketlerin ilgisini çekecek büyük nakit limitleri ,senetle kredi vermekte önemli bir kriterdir. Gene de, bu senetle kredi için bankanın bazı koşulları bulunmaktadır. Bazı değerli belgeler karşılığında nakit para sunmaktadır. Bu belgeler;

Ödenmemiş faturalarınızı yatırdığınızı gösteren belge

Zamansız çeklerin ödenmesi gösteren belge

Düzenlenen ancak ödenmeyen faturalar

Mülk karşılığında değerli belgeler verilmesi

Alınan ancak henüz nakde dönüştürülmemiş her türlü belge

Bu gibi belgelerle,faktoring kurumları, işletmelere fon sağlayabilmektedir. Özellikle bu imkan şirketlere sağlanmaktadır.