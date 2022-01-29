Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?

Nakit paraya ihtiyaç duyan insanlar, bankaya elden para almak için gitmektedir. Fakat,bankalar senetle nakit vermemektedir.
Ziraat Bankası faktoring kurum olduğu için senetle kredi verebilmektedir. Ancak ,bu senetle kredi verme işi herkes için geçerli değildir. Şirketlerin ilgisini çekecek büyük nakit limitleri ,senetle kredi vermekte önemli bir kriterdir. Gene de, bu senetle kredi için bankanın bazı koşulları bulunmaktadır. Bazı değerli belgeler karşılığında nakit para sunmaktadır. Bu belgeler;
Ödenmemiş faturalarınızı yatırdığınızı gösteren belge
Zamansız çeklerin ödenmesi gösteren belge
Mülk karşılığında değerli belgeler verilmesi
Alınan ancak henüz nakde dönüştürülmemiş her türlü belge
Bu gibi belgelerle,faktoring kurumları, işletmelere fon sağlayabilmektedir. Özellikle bu imkan şirketlere sağlanmaktadır.