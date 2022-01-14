Memur ve emekliye ek zam görüşmelerinden kötü haber!

TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınması planlanan ve memur ve emeklileri için ek zam verilmesi yönünde hazırlanan teklifi içeren torba teklif görüşmesi Meclis'in yeter sayısına ulaşmaması nedeniyle ertelenmek zorunda kalındı.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan teklifin 11. maddesine karşılık verilen önergenin okunması sonrasında muhalefet tarafı önergeye tepki gösterdi ve yoklama istedi. Meclis salonunda yapılan iki yoklama sonrası toplantı için yeter sayısına ulaşılamadığı anlaşıldı.

Görüşmelerin 18 Ocak tarihine ertelendiği bildirilirken, düzenlemenin yasalaşmaması nedeniyle 15 Ocak tarihinde verilmesi planlanan memur ve emekli maaş zam farklarının 15 Ocak tarihine yetişmeyeceği yeniden düzenleme içermesinin beklenildiği teklifin bir sonraki aya kalacağı belirtildi.