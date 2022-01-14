İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Memur ve emekliye ek zam görüşmelerinden kötü haber!

Memur ve emekliler için 15 Ocak tarihinde verilmesi planlanan ek zam ile ilgili yapılacak torba teklif görüşmeleri Meclis'te yete sayıda vekil bulunmaması nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi.

14 Ocak 2022 Cuma 19:41
Memur ve emekliye ek zam görüşmelerinden kötü haber!
Takip Et:

TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınması planlanan ve memur ve emeklileri için ek zam verilmesi yönünde hazırlanan teklifi içeren torba teklif görüşmesi Meclis'in yeter sayısına ulaşmaması nedeniyle ertelenmek zorunda kalındı.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan teklifin 11. maddesine karşılık verilen önergenin okunması sonrasında muhalefet tarafı önergeye tepki gösterdi ve yoklama istedi. Meclis salonunda yapılan iki yoklama sonrası toplantı için yeter sayısına ulaşılamadığı anlaşıldı.

Görüşmelerin 18 Ocak tarihine ertelendiği bildirilirken, düzenlemenin yasalaşmaması nedeniyle 15 Ocak tarihinde verilmesi planlanan memur ve emekli maaş zam farklarının 15 Ocak tarihine yetişmeyeceği yeniden düzenleme içermesinin beklenildiği teklifin bir sonraki aya kalacağı belirtildi.

 


Son Güncelleme: 14.01.2022 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Memur Ve Emekli MaaşıEk Zam GörüşmeleriTorba TeklifEk Zam Verilecekmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
QNB Finansbank'tan KOBİ’lere özel işe devam kredisi müjdesi!
QNB Finansbank'tan KOBİ’lere özel işe devam kredisi müjdesi!
Halkbank’tan kadın kooperatiflerine kredi desteği verilecek!
Halkbank’tan kadın kooperatiflerine kredi desteği verilecek!
Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı
Borcu olanlara müjde! Yapılandırma başvuruları başladı
Nefes veren kredi paketi!
Nefes veren kredi paketi!
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Araç sahipleri için en uygun kasko nasıl bulunur ? Kasko sigortası teminatları nelerdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?
QNB Finansbank'tan KOBİ’lere özel işe devam kredisi müjdesi!
Adıma kayıtlı hat numaralarını nasıl öğrenebilirim? Adıma kayıtlı hat numarası öğrenme
Netflix Sweet Tooth dizisinin konusu nedir? Yorumları ve analizi!
Pandemi sürecinde insanlara yardım eden kurumlar nelerdir?
15 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ocak Cumartesi at yarışı programı
TJK 14 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Meriç Acemi kimdir, Meriç Acemi’nin oynadığı diziler hangileri?
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?
Gelinim Mutfakta Cuma günü yarışmaya kim veda etti?
Mahrem dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Fatih Sevdi kimdir, nerede doğmuştur? Fatih Sevdi evli mi?
Aksiyonu bol 7 film hangileri ?
Onur Ünsal kim, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Uğur Volkan Uysal kimdir ? Kaç yaşındadır, nerede doğmuştur, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.