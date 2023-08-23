Masraflarla boğuşan gençlere 50.000 TL evlilik kredisi! Tek bir başvuru şartı var

Evlilik hazırlıkları içinde olan çiftler için bu haber gerçek bir ferahlık sağlayabilir! Düğün masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda düşünen çiftlere, bir banka müjde niteliğinde bir kampanya sunuyor… Banka, evlenecek çiftlere yönelik olarak 50.000 TL evlilik kredisi verme planını açıkladı.

Yakın bir gelecekte düğün yapacak olan çiftler için oldukça önemli olan bu kampanya, düğün masraflarını karşılamalarını ve böylece rahat bir şekilde düğünlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak. Banka, 50.000 TL tutarındaki krediyi sunarken, sadece iki şartın gerektiğini belirtti. İşte detaylar…

İki Şartı Karşılayanlara 50.000 TL Kredi İmkanı





Evlilik hazırlığı içinde olan çiftler, düğün masraflarını karşılayabilmek adına farklı bankalara başvuruda bulunuyor. Farklı bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar arasında Halkbank da Evlilik Kredisi adı altında bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile çiftler, mobilya, ev tekstili, düğün organizasyonu ve balayı gibi harcamalarını finanse edebilecekler.

Kampanya kapsamında, en fazla 50.000 TL tutarında kredi sağlanırken, bu tutarın altındaki miktarlar için aylık %1,69 oranında faiz uygulanıyor. 50.000 TL ve üzeri kredi taleplerinde ise aylık %1,79 faiz hesaplanıyor. Bunun yanı sıra evlilik kredisini almak isteyen çiftlerin, nikah tarihini belgelemek amacıyla belediyeden alınan bir evrakı bankaya sunması gerekmektedir. Öte yandan ödeme seçenekleri de esnek bir şekilde sunuluyor. Çiftler, 3 aya kadar ödemesiz dönem veya serbest ödeme seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar.

Örnek Ödeme Planı