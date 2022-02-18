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MASAK'tan kripto para piyasası hakkında yeni düzenleme!

Yüksek değer niteliği taşıyan değerli sanat piyasası üzerinden kara para aklama ve aynı zamanda da dolandırıcılık yapılmasına yönelik işlemlerde işle hacminin artırıldığı NFT'leri mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yeni bir düzenlemeye gitti.

18 Şubat 2022 Cuma 15:16
MASAK'tan kripto para piyasası hakkında yeni düzenleme!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yürüttüğü yeni çalışma kapsamında ABD Hazine Bakanlığı'nın kara paraların aklanmasına riskine karşı uyarıda bulunduğu NFT'ler suçlar kapsamında  yönünden değerlendirildi ve incelemeye alındı.

Bu çerçevede MASAK, bankalar ve kripto para borsalarının arasında işlemleri takibe alarak  yükümlülük denetimleri yapmaya başladı. Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar bu inceleme sırasında dondurulurken bazı durumlarda cezai işleme geçiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla NFT de dahil olmak üzere kripto para piyasalarında olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada bununla ilgili bir yasal düzenlemenin de üzerinde çalışılıyor. 

Yasal düzenleme içerisine de şirketler için bir altyapı çalışmaları için zaman tanınması, teminat gösterebilmeleri gibi koruyu önlemler alınmasına yönelik adımların yer aldığı belirtilirken şüpheli olarak görülen para işlemlerine yönelikte Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bir dizi yetki verilmesi planlanıyor.  



Son Güncelleme: 18.02.2022 15:16
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Anahtar Kelimeler:
Kripto Para PiyayasıMasakYeni DüzenlemeNFT Işlem Düzenlemeleri
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